Link رابط التقديم في الحرس الوطني 1443 رجال عبر منصة وزارة الحرس الوطني السعودي وجدول سلم رواتب الضباط

فعلت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية رابط تقديم الحرس الوطني 1443 تجنيد لحملة الدبلوم والبكالوريوس من الشباب السعودي وذلك لمدة خمسة أيام بداية من يوم 20 مارس الموافق 17 من شهر شعبان 1443، على أن ينتهي التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني للرجال 1443 يوم الخميس الموافق 24 مارس 2021- 21 شعبان الجاري، وحددت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتجنيد وسلم رواتب المجندين والضباط والمزايا التي يتمتع بها الملتحقين للعمل في الوزارة.

شروط التقديم في الحرس الوطني 1443

وضعت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للتجنيد وشغل وظائفها، تتمثل فيما يلي:-

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

لابد أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

عدم تجاوز سن المتقدم عن 40 عامًا ولا يقل عن 18عامًا.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح وسيتم إقصاء المتقدم المتخلف عن حضور المقابلة الشخصية.

اجتياز الكشف الطبي الخاص باللجنة الطبية بنجاح

حسن السير والسلوك.

التمتع باللياقة البدنية العالية.

خلو سجله الجنائي من أي سوابق عدلية أو حكم جنائي أو شرعي سابق.

إثبات سنوات الخبرة إن توافرت وذلك بواسطة تقرير خاص عن التأمينات الاجتماعية.

ألا يكون تعرض للفصل من أي جهة عسكرية أو معهد من قبل لأي سبب.

سلم رواتب الحرس الوطني

الرتبة الراتب الملازم 6600 ريال سعودي الملازم الأول 7609 ريال سعودي النقيب 9215 ريال سعودي رائد الحرس الوطني 11705 ريال سعودي المقدّم 12735 ريال سعودي العقيد 14365 ريال سعودي العميد 16350 ريال سعودي اللواء 18600 ريال سعودي الجندي الأول 6700 ريال سعودي

رابط تقديم الحرس الوطني 1443

وعن رابط تقديم الحرس الوطني 1443 وتسجيل طلبات الالتحاق بوزارة الحرس الجمهوري يرصد ثقفني خطوات التقديم عبر السطور التالية:-

أولا: تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة الحرس الوطني عبر رابط job.sang.gov.sa.

ثانيا: اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية المتاحة في الصفحة الرئيسية للبوابة.

ثالثا: الضغط على كلمة القبول والتسجيل.

رابعًا: اختر تسجيل طلب جديد وأدخل البيانات الشخصية المطلوبة كافة.

خامسًا: حدد الوظيفة التي تناسب مؤهله العلمي.

سادسًا: اقرأ الشروط والأحكام ثم اضغط على إرسال الطلب.

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم في وزارة الحرس الوطني السعودي 1443 خلال منتصف الليل في الساعة الثانية عشر مساءً من يوم الخميس الموافق 24 مارس الجاري، لطلاب المملكة العربية السعودية من حاملي شهادة حملة البكالوريوس والدبلوم وفق التخصصات المطلوبة، بعد مراجعة الشروط الواجب توافرها والفئات المستهدفة من إعلان وزارة الحرس الوطني السعودي.