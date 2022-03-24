تفعيل تسجيل النساء في أبشر والشروط الواجب توافرها للتسجيل 2022

تفعيل تسجيل النساء في أبشر عبر موقعنا، يبحث الكثير من مستخدمي منصة أبشر الإلكترونية والتي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة الأشخاص سواء كانوا مقيمين أو مواطنين، ولكي تتمكن من الاستفادة من خدماتها لابد من الحصول على حساب عبر أبشر، حيث أطلقت الحكومة السعودية تلك المنصة تخفيف عب تزاحم المواطنين في المصالح الحكومية لإنجاز المطلوب.

تفعيل تسجيل النساء في أبشر

يُمكنك تفعيل تسجيل النساء عبر أبشر الإلكتروني، حيث تبحث الكثير من السيدات عن الطريقة الخاضة بالتفعيل ويُمكنهم ذلك عبر الخطوات التي جاءت على النحو التالي فهو غير مختلف عن باقي المواطنين وهي:

لكي تتمكن من تفعيل الحساب الخاص بك عن طريق البنك السعودي الفرنسي.

سجل دخول عبر الرابط الرسمي الخاص بأبشر.

أنقر على خانة سداد ثم أختر قائمة فرعية ثم أضغط على تفعيل أبشر.

سوف يظهر لك موقع به البيانات الخاصة قم بتأكيدها ثم أنقر تفعيل.

تأكد من معلومتك ثم أكد الحساب بأن تلك العملية قد نجحت بالفعل.

شروط التسجيل في أبشر للنساء

لكي تتمكن من التسجيل في أبشر لابد من توافر بعض الشروط التي جاءت على النحو التالي:

لابد أن تدخل أسمك باللغة الإنجليزية وليست العربية.

ضرورة أن يتم وضع الأرقام ولا تضع رموز.

يجب أن يكون أول حرف في أسمك كبير والباقي صغير.

يلزم ألا يقل اسم المستخدم عن ثماني عناصر ولابد من التنوع بين الأرقام والحروف.

كيفية استعادة كلمة المرور عبر أبشر

بعض الأشخاص المستخدمين نظام أبشر الإلكتروني يفقدون كلمة السر الخاصة بهم وبالتالي يُصبحون غير قادرين على الدخول للمنصة، ولكي تتمكن من استعادة كلمة المرور الخاصة بك لابد من اتباع الآتي: