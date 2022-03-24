نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في نظام ساعد والفرق بينه وبين نظام جدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في نظام ساعد هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين السعودين, حيث يعد نظام ساعد هو أحد أكبر الأنظمة التي تساعد علي توفير فرصة عمل جيدة لدى جهات مناسبة للراغبين في الحصول علي وظيفة جيدة. وتسعي الحكومة السعودية باستمرار نحو مساعدة الشباب والراغبين في الحصول علي العمل, وكذلك تقليل نسبة البطالة بكافة أنحاء المملكة. ولم يكن هذا هو النظام الوحيد أو البرنامج الوحيد الذي تقدمه الحكومة السعودية ولن يوجد أيضاً نظام جدارة والذي يختلف اختلافاً بسيطاً عن نظام ساعد والذي سيتم تناوله خلال هذا المقال. وفيما يلي سيتم تناول كافة التفاصيل الخاصة بكيفية التسجيل في نظام ساعد وما هي الشروط خلال السطور القليلة القادمة.

كيفية التسجيل في نظام ساعد للتوظيف

يعتبر نظام ساعد هو الأقرب لنظام جدارة, فكلاهما للتوظيف ولكن يختلفا في المؤهل العلمي والدراسي الخاص بالراغبين في الحصول علي وظيفة. فنظام ساعد خاص بالحاصلين علي شهادة الثانوية العامة فقط مثل وظيفة حراسات المدارس, أما نظام جدارة فيختص بالحاصلين علي الشهادات والدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة, ويمكن القيام بالتسجيل في نظام ساعد من بعد التحقق من بعض الشروط التالية:

الجنسية السعودية شرط أساسي للتسجيل في نظام ساعد.

ألا يزيد عمر الراغب في التسجيل عن 45 سنة.

ألا يكون علي ذمة الالتحاق بوظيفة أثناء التقديم.

ألا يكون قد كان موظفاً لدي أحد الجهات الحكومية.

أن تخلو صحيفة الحالة الجنائية من أي جرائم.

اللياقة الطبية والقدرة علي العمل.

كيفية التسجيل في برنامج ساعد للحصول علي وظيفة

يمكن القيام بالتسجيل الإلكتروني في نظام ساعد للتوظيف من خلال الخطوات القليلة القادمة:

قم بالدخول إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية إلي برنامج ساعد للتوظيف.

قم بإدخال كافة البيانات مثل رقم الهوية علي أن تكون سارية الصلاحية.

قم بإدخال كلمة المرور التي ترغب فيها.

قم بتحديد النوع “ذكر أو أنثي”.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالمؤهل.

قم بإرفاق شهادات المؤهلات الخاصة بك.

التأكيد علي الرمز.

قم بالإطلاع علي الشروط وقبولها.

قم بالضغط علي كلمة تسجيل الدخول.

وبهذا نكون قد أتممنا شرح كافة التفاصيل الخاصة بنظام ساعد وما هو الفرق بينه وبين نظام جدارة.