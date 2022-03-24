نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول 1443 رابط التسجيل وشروط الاستحقاق hrsd.gov.sa في المقال التالي
الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول هو أكثر ما يتم البحث عنه عبر محرك البحث الشهير جوجل، ويرغب الآلاف من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية على الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي الجديد، حيث تم استحداث نظام جديد للضمان يعمل على إدخال فئات لم تكن مستفيدة من دعم الضمان من قبل، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الكثير من المعايير والشروط التي يجب أن تتوفر في المستحق للدعم، ولذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال بتوضيح شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد.
كما أن التسجيل في الضمان المطور بنظامه الجديد يتم إلكترونياً من خلال الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكتروني، وسوف نشرح أيضاً طريقة التسجيل مع ترك رابط التسجيل الإلكتروني رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ويجب على الراغبين في الاستفادة من دعم الضمان قراءة شروط الاستحقاق جيداً قبل الشروع في التسجيل، وعند توافر الشروط فيه يتم التسجيل إلكترونياً بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل سليم ودقيق حتى يتم التسجيل بنجاح.
الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول
- يتم الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية hrsd.gov.sa.
- النقر على تسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- إذا لم يكن لديك حساب على المنصة يتم النقر على “تسجيل جديد” وإدخال كافة البيانات المطلوبة واتباع الخطوات حتى انتهاء التسجيل.
- إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة بطريقة صحيحة.
- بعد الانتهاء من تسجيل الدخول يتم النقر على أيقونة “البرامج” واختيار برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
- النقر على أيقونة “تقديم” وتعبئة البيانات المطلوبة.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط واضحة لمن يستحق الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد. وهذه الشروط تم وضعها حتى يصل الدعم لمستحقيه الحقيقيين. وفيما يلي سوف نستعرض معكم هذه الشروط وهي كالتالي:-
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- مقيم داخل المملكة العربية السعودية.
- أن يكون من محدودي الدخل بحيث لا يتعدى دخله عن الحد الأدنى المحتسب للضمان وهو 1100 لرب الأسرة و550 لكل فرد في الأسرة.
- ألا يكون المتقدم مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء.
- تقديم جميع المستندات التي تؤيد أحقيته لمعاش الضمان.
- التسجيل في منصات العمل المعتمدة من قبل الوزارة وهذا الشرط خاص بالقادرين على العمل.
- الجدية في الحصول على فرصة عمل مناسبة من خلال منصات العمل المعتمدة.
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