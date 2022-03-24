نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يتم التسجيل في راتب الضمان الاجتماعي وشروط الحصول علية في المقال التالي
أعلنت وزارة التنمية البشرية والضمان الاجتماعي على سرعة تسجيل المواطن المستفاد من الخدمة قبل تاريخ 23 من شهر مايو لعام 2022، عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وعلى أن يكون المستفيد يستوفي جميع الشروط من أجل الحصول على راتب الضمان الاجتماعي، كما أعلنت عن توحيد تاريخ نزول الراتب لكل من المستفيدين السابقين والمستحقين الجدد.
شروط راتب الضمان الاجتماعي
صرحت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي ببعض الشروط للمرأة المتزوجة، كما أنه يختلف راتب الضمان الاجتماعي من أسرة لأسرة، ويكون ذلك على حسب عدد الأفراد وغيرها من الشروط، وهي:
- أن تكون الزوجة المتقدمة للاستفادة من الخدمة زوجها غير قادر على العمل.
- أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية السعودية وزوجها أيضًا.
- ألا تملك الزوجة أي عقارات أو أي سجل مهني أو تجاري.
- ألا يتعد دخل الزوجة الشهري الحد المانع من الاستفادة براتب الضمان الاجتماعي.
- أن يكون الزوج غير موجود ولا يوجد أي أخبار عنه.
- أن يتم تقديم ما يثبت على تعاطي الزوج المخدرات مع وجود أبناء لهم.
- إذا كان الزوج في السجن ولديهم أبناء.
- وفي حالة مخالفة الشروط الخاصة براتب الضمان الاجتماعي فإنه حينئذٍ يتوقف صرف المعاش للمستفيدين من الخدمة.
كيف يتم التسجيل في راتب الضمان الاجتماعي
طريقة التسجيل على الموقع كالآتي:
- الذهاب إلى تسجيل الدخول ومن ثم اختيار تسجيل جديد.
- ادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- كتابة كلمة المرور وتأكيدها.
- كتابة الرمز الخاص بالتحقيق.
- الموافقة على جميع الشروط من خلال الضغط على موافق.
- تقديم الأوراق المطلوبة من خلال رفعها من الخانة المخصصة لذلك.
- كتاب رقم الهاتف.
- الضغط على ارسال.
كم راتب الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة
أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي عن القيمة المستحقة للمرأة المتزوجة والتي استوفت جميع الشروط المطلوبة وعلى حسب عدد الأفراد التي تعولهم، وراتب الضمان الاجتماعي كالآتي: –
- تبلغ قيمة الراتب للمرأة المتزوجة 2570 ريال سعودي.
- تبلغ قيمة الراتب للمرأة المتزوجة ولديها ثلاثة أبناء 3140 ريال سعودي.
- تبلغ قيمة الراتب للمرأة المتزوجة ولديها أربعة أبناء 3710 ريال سعودي.
- تبلغ قيمة الراتب للمرأة المتزوجة ولديها خمسة أبناء 4280 ريال سعودي.
- وسيتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر مارس في يوم 20 الموافق يوم الأحد لعام 2022.
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