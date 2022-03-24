نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اكتتاب المواساة 2022 والبنوك المستلمة للأكتتاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن شركة مواساة تعتبر من أكبر الشركات التي تقدم الخدمات الطبية المتنوعة، ولقد تم إنشاء الشركة منذ عام 1974، ولقد كان رأس مال الشركة في البداية لا يتجاوز الـ 100 ألف ريال سعودي، وكانت تعمل في مجال إدارة المراكز الطبية، ومع مرور الوقت وتطوير الخدمات التي يتم تقديمها فلقد أصبح العمل الخاص بها أن يتم تشغيل العيادات وذلك من خلال الحصول على نسبة من الأرباح، ونظرًا لحدوث ارتفاع في سوق الأسهم لشركة المواساة خلال الأيام الماضية فلقد زاد معدل البحث لمعرفة تفاصيل اكتتاب المواساة 2022 والتي سوف نعرضها لكم في الأسطر القادمة.

تفاصيل اكتتاب المواساة 2022

إن أسهم المواساة تعتبر ضمن الأسهم التي يتم توفيرها إلى التداول والاكتتاب، وسوق الاسهم به تذبذب فإن العديد من العوامل المختلفة تكون سبب في زيادة سعر الأسهم وعوامل أخرى ينتج عنه انخفاض الأسهم، وهذه العوامل يمكن أن تكون سياسية أو أقتصادية أو يمكن أن يكون التذبذب نتاج عن عوامل خارجية، ومنذ بداية سوق الأسهم في عام 2009 فلقد حدث له أكبر أرتفاع وزيادة بنسبة تصل إلى 7%،.

وأعلى سعر قد حدث في أسهم المواساة كان في الـ 22 من مارس 2022 ليبلغ سعر السهم 220 ريال سعودي، وبالتالي فلقد حدث زيادة في الأسهم تبلغ 7%، أما بالنسبة إلى الحد الأدنى سنويًا فلقد حدث في تاريخ الـ 23 من مارس 2021 ، لتبلغ قيمة السهم 136 ريال سعودي.

خطوات الاكتتاب في مواساة

إن الاكتتاب في مواساة يتم وفقًا لخطة محددة مع إتباع التعليمات لضمان الاكتتاب بالطريقة الصحيحة، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يتم تحديد سعر طرح الاسهم من خلال الشركة وأيضًا بنك الاستثمار.

بعد ذلك تحصل على نموذج الاكتتاب وذلك يكون من خلال الجهات المسؤولة على استلام الاكتتاب ومختلف الفروع الخاصة بها.

ثم يبدأ الاكتتاب للجهات المستلمة له ويكون ذلك بالعديد من الطرق المتعددة سواء كان بشكل إلكتروني أو عن طريق الهاتف المصرفي.

ضمن التعليمات المحددة أن يكون لدى الشخص المكتتب حساب لدى البنوك المستلمة إلى الاكتتاب.

البنوك المستلمة لاكتتاب المواساة

يوجد بعض البنوك المحددة المستلمة إلى اكتتاب المواساة والتي يمكن الاكتتاب من خلالها وهي بنك ساب، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي وتعدد البنوك وسيلة لتسهيل الاكتتاب على المتقدمين.