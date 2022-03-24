ايفون بالتقسيط بدون فوائد من اكسترا بالتعاون مع البنوك

ايفون بالتقسيط بدون فوائد يتم البحث عنه بكثرة من قبل المواطنين والوافدين داخل المملكة وذلك رغبة منهم في الحصول على هواتف ايفون بالتقسيط ودون الحاجة إلى دفع مبالغ إضافية، ومن أكثر الجوالات التي يرغب بها الأفراد ايفون 12 تقسيط بدون فوائد وكذلك iPhone 12 Pro Max تقسيط بدون فوائد ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الحصول على ايفون بالتقسيط بدون فوائد.

ايفون بالتقسيط بدون فوائد

يتاح ايفون بالتقسيط بدون فوائد من خلال بعض الشركات دون الحاجة إلى اللجوء إلى محلات بيع ايفون بالتقسيط ودفع نسبة إضافية كفائدة ومن أهم تلك الشركات شركة إكسترا والتي تتيح التقسيط من خلال بعض البنوك الأساسية وبناء على الشروط الآتية:

امتلاك المستخدم لبطاقة ائتمانية تابعة لأي من البنوك المشاركة.

سداد قيمة المشتريات خلال الفترة التي يتم تحديدها من قبل البنك.

لا تقل قيمة مشتريات العميل عن 3500 ريال سعودي.

تواصل العميل مع البنك التابع له لتحويل قيمة الفاتورة إلى أقساط بعد إنقضاء يومين من تاريخ إصدارها.

يجب الرجوع إلى البنك قبل الشروع في الشراء بالتقسيط عبر اكسترا للتعرف على الشروط الواجب توافرها.

آخر موعد للاستفادة من تقسيط المشتريات يكون بنهاية شهر يونيو 2022.

هواتف ايفون بالتقسيط

لشراء أجهزة الجوالات من ايفون بالتقسيط عبر إكسترا يجب إتباع الآتي:

الدخول إلى صفحة اكسترا الرسمية.

تحديد صفحة الجوالات، ومن ثم التوجه إلى تبويب ايفون.

اختيار الجوال المقرر شرائه مع ضرورة التأكد من الحد الأدني لقيمة الفاتورة للاستفادة من التقسيط بدون فوائد.

إدخال بيانات بطاقة العميل الائتمانية.

عقب مرور يومان على إنتهاء عملية الشراء يتم التواصل مع البنك ليتم تحويل المعاملة إلى أقساط بناء على الشروط المتفق عليها.

رقم اكسترا جوال تقسيط

يمكن لراغبي تقسيط الجوالات من اكسترا معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالتقسيط بدون فوائد وكذلك الشروط الموضوعة من خلال أرقام 8001240900 وكذلك رقم 920004123 جميع أيام الأسبوع بدءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، على أن يتم التواصل يوم الجمعة بدءً من الساعة الرابعة عصرًا بدلًا من 9 صباحًا.