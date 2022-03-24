نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وظائف الابتعاث في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر موقعها الرسمي علي الإنترنت بتاريخ 22 مارس 2022 م ، أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وظائف الابتعاث ، وذلك للمعيدين بهدف إكمال الدراسات العليا خارج الملكة في مجموعة من التخصصات التي نستعرضها عبر مقالنا اليوم ، ويهدف برنامج البعثات إلي تأهيل المعيدين لتولي مناصب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في فروع كلياتها المنتشرة في الرياض وجدة والاحساء ، ويشترط في التقديم حصول المعيد علي درجة تقدير لا تقل عن جيد في التخصصات الطبية والصحية والتخصصات الأخرى بالإضافة إلي حديثي التخرج علي مدار الثلاث سنوات الماضية ، كما نتعرف علي طريقة التقديم للالتحاق ببرنامج ابتعاث ، وتوفر وزارة التعليم السعودية نظام سفير الإلكتروني من وزارة التعليم السعودية لتنظيم شؤون طلاب البعثات وهو ما يمكن التعرف عليه من خلال موقعنا ثقفني.

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وظائف الابتعاث

تعلن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية توظيف عن توفر وظائف معيدين ومعيدات للابتعاث وإكمال الدراسات العليا خارج المملكة بالتخصصات التالي ذكرها :

تخصص الصحة العامة ” صحة البيئة والمجتمع ” : بكالوريوس طب بشري أو صحة عامة.

إدارة الأنظمة الصحية : بكالوريوس الطب البشري ، والصحة العامة ، وإدارة الرعاية الصحية.

الوبائيات : طب بشري ، و بكالوريوس وبائيات ، إحصاء حيوي.

الإحصاء الحيوي : طب البشري ، الإحصاء الحيوي ، بكالوريوس الإحصاء.

المعلوماتية الصحية : تقنية المعلومات ، أو بكالوريوس معلوماتية صحية.

القيادة الصحية التنفيذية : بكالوريوس الطب بشري ، و بكالوريوس إدارة صحية

علم الأمراض ، علم التشريح ، التعليم الطبي : مؤهل البكالوريوس في الطب البشري.

المحاكاة السريرية : تخصصات بكالوريوس التمريض والطب البشري ، وهندسة الأجهزة الطبية.

الإحصاء الحيوي : درجة بكالوريوس الإحصاء ، والإحصاء الحيوي ، والطب البشري.

الفيزياء ، والكيمياء : درجة بكالوريوس.

علم النفس الإكلينيكي : تخصصات علم النفس و الطب البشري.

علاج علل النطق والسمع.

اللغة الإنجليزية : حملة درجة بكالوريوس لغة انجليزية.

ويراعي الالتزام بالجداول التالية في التوزيع علي كل كلية تتبع الجامعة بالتخصصات المدرجة لديها.

طريقة التقديم في وظائف الابتعاث

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف معيدين ومعيدات ، عبر برنامج الابتعاث بالطريقة التالية :

الدخول علي رابط الموقع الرسمي لـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية التوظيف للابتعاث. اتباع كافة الاشتراطات والمتطلبات وتجهيز قائمة الأوراق الخاصة بـ وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية. الضغط علي كلمة I Accept الملونة باللون الأزرق. سيتم تحويلك إلي صفحة الاستمارة لتقوم بمليء البيانات باللغة الإنجليزية. بعد إتمام الاستمارة يمكنك انشاء حساب للتمكن من الوصول إلي بياناتك والتعديل عليها في أي وقت. أخيراً تضغط علي كلمة Submit الملونة باللون الأزرق في نهاية الاستمارة. سيتم الرد علي طلباتكم عبر البريد الإلكتروني المسجل. يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء 20 شعبان 1443 هـ ، الموافق 23 مارس 2022 م. ينتهي التقدم في تاريخ السبت 15 رمضان 1443 هـ ، الموافق 16 إبريل 2022م .

ويتم إبلاغ المتقدمين والمتقدمات بموعد المقابلة الشخصية بناء علي المؤهل والشروط وتقدير التخرج التراكمي.

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية شروط القبول

بعد أن التوجه لموقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تسجيل دخول يمكنك الاطلاع علي شروط التقدم كالآتي :

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يتجاوز العمر عند التقدم ۳۰ سنة.

لا يقل تقدير درجة البكالوريوس عن جيد في التخصصات الطبية الصحية وجيد جداً في التخصصات الأخرى.

أن لا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات.

للاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف (4292039 – 011) أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]​​

المستندات اللازمة للتقديم علي وظائف الابتعاث :

يتاح تقديم لخريجي جامعة الملك سعود للعلوم الصحية جدة ، وكافة المحافظات ، و يجب إحضار المستندات المطلوبة عند الحضور للمقابلات الشخصية، وهي كالتالي:

السيرة الذاتية للمتقدم باللغتين. صورة من السجل الأكاديمي للمتقدمين. عدد واحد صورة من وثيقة التخرج. و صورة ضوئية من شهادة إتمام سنة الامتياز (لمن ينطبق عليه). واحد صورة ضوئية من الهوية الوطنية للمتقدم. عدد ثلاثة خطابات تزكية.

كما يتاح التقديم لخريجي جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالاحساء وبالرياض وغيرها حسب القوائم المعلنة.