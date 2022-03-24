نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للموظف وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للموظف، تم تحديدها من طرف وزارة الموارد لكل الراغبين في التسجيل في الضمان المطور الجديد. ومن الجدير بالذكر أنّ هذا البرنامج من أهم برامج الدعم التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية، ويمكن للموظفين ممن يعانون من انخفاض الدخل أن يقوموا بـالتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور من خلال الإنترنت دون عناء التنقل، ويتم ذلك من خلال منصة الدعم والحماية، هذا وقد صادقت الوزارة على تطبيق العمل ببرنامج الضمان المطور، وهو يهدف إلى تحقيق الاستقرار بشكل عام وتوفير الدعم اللازم لكل المستحقين، كما أنه يعمل على تطوير مستواهم وتحويلهم إلى منتجين، على أن تتوفر فيهم كل شروط الضمان الاجتماعي الجديد، وسنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع من خلال مقالنا، تابعوا معنا.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للموظف

حددت وزارة الموارد كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للموظف. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمّ تصميم برنامج الضمان المطور الجديد بشكل يلائم الاحتياج العام للمواطنين. مع العلم بأنه يتم مراعاة كل التجارب والممارسات العالمية لمجموعة من البرامج المماثلة. وكلها تساهم في تجسيد الأهداف التي تسعى لها الوزارة لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومستقر من الناحية الاجتماعية.

طريقة الضمان المطور تسجيل

أجرت وزارة الموارد عدة تعديلات على منصة الضمان المطور الاجتماعي لكي تتوافق مع آليات النظام الجديد. كما نوّهت إلى ضرورة قيام كل المستحقين بالتسجيل في برنامج الضمان المطور الجديد، ويتم التقديم بشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى المؤسسات. ويتم ذلك من خلال الولوج إلى منصة الدعم والحماية، ثم القيام بالخطوات التالية التي سنذكرها لكم فيما يلي:

أولا: الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثانيا: يقوم بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد” إن لم يكن لديه حساب خاص به بالمنصة.

ثالثا: يتوجب عليه أن يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة، والمتمثلة في رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف مع التأكيد.

رابعا: يدرج رمز التحقق المرئي في الصورة، ثم يضغط على زر الإقرار والموافقة على مختلف الشروط والأحكام.

ثانيا: يقوم بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد” إن لم يكن لديه حساب خاص به بالمنصة. ثالثا: يتوجب عليه أن يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة، والمتمثلة في رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف مع التأكيد. رابعا: يدرج رمز التحقق المرئي في الصورة، ثم يضغط على زر الإقرار والموافقة على مختلف الشروط والأحكام. خامسا: يتوجب عليه القيام برفع كل المستندات الضرورية بشكلٍ إلكترونيٍ، ثم ينقر على زر الإرسال، وبهذا يكون قد أتمّ عملية التسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

تمّ تحديد شروط استحقاق الضمان المطور للموظفين السعوديين، من أهمها أن يكون سعودي الجنسية ومقيما بصفة دائمة في المملكة. كذلك يجب أن يقل دخله الشهري عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، ما يعادل 1100 للفرد الموظف، و550 ريال لكل فرد من عائلته. كذلك يجب أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستعمال الثروة التي تمّ تحديدها في اللائحة التنفيذية من طرف النظام.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يكون للموظف أي أصول ذات قيمة عالية مثل العقار، كما يجب أن يلتزم بكل مطتلبات وزارة الموارد البشرية فيما يتعلق بصحة الأبناء وتعليمهم. ويلتزم أيضا بكل برامج التوظيف والتدريب للأشخاص القادرين على العمل من أفراد الأسرة. كما لا يجب أن يكون الموظف مقيما في إحدى دور الإيواء التي ترعاها الحكومة السعودية مثل المستشفيات والسجون.

طريقة حساب معاش الضمان المطور

يتم احتساب معاش الضمان بالاعتماد على عدة ضوابط، منها المعاش الأدنى المحتسب، حيث تحتسب الزيادة الخاصة بكل تابع من الأفراد التابعين بحد لا يتجاوز أدنى حد للمعاش. هذا ويحدد الحد الأساسي الأدنى لاحتساب المعاش حسب القرار الصادر عن الوزارة. ويكون ذلك بالاتفاق مع وزارات أخرى منها وزارة المالية. كما أنه يغطي كل الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمستفيد، ويتم صرف المعاش في الشهر الموالي للموافقة عليه.

أهداف برنامج الضمان المطور

تمّ تسطير أهداف الضمان المطور الجديد التي تستهدف الفئات المحتاجة من المواطنين السعوديين، وهو يعمل على تحويلهم من أفراد محتاجين إلى منتجين، إلى جانب الدعم النقدي الذي يقدمه فهو يوفر لهم خدمات التأهيل والتدريب من أجل العمل. كما أنه يسعى للارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين، ويحقق لهم الاستقلال المادي ويوفر لهم فرص العمل التي تناسب مؤهلاتهم في حال وجودها.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للموظف. وهو من أبرز المواضيع التي يبحث عنها الموظفين ذوي الدخل المنخفض، ممن يرغبون في التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال المنصة الإلكترونية التي وضعتها الوزارة. كما ذكرنا لكم شروط الضمان الاجتماعي للموظفين حسب ما نصّت عليه الوزارة المعنية بالبرنامج.