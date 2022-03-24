كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd الشروط ورابط التقديم الجديد 1443

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عمر شويل - جدة كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443 بعد نفاذ برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد هو من أهم الأسئلة التي وردت إلينا على مدار الفترة الماضية، ويرجع ذلك لرغبة العديد من المواطنين والمواطنات في الالتحاق بالبرنامج المطور للاستفادة من المبالغ المرصودة للمستحقين بعد دراسة حالة الطلب المقدم من جانبهم من قبل الجهة المختصة، وقد اختلف نظام الضمان الاجتماعي اختلافاً كبيراً عما كان في السابق، حيث كان ينظر البرنامج قديماً إلى حالة المتقدم الاجتماعية وعمره، بينما ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الحالة الاقتصادية أو المادية للفرد المستقل والأسرة المقيمة في ذات المسكن، ومن خلال المقال نوضح طريقة التسجيل في الضمان المطور 1443، ومعايير أو شروط الاستحقاق بعد إعلانها وتطبيقها بشكل رسمي، كما يمكن الإطلاع على حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد لمعرفة القيمة المستحقة وفقاً لعدد أفراد الأسرة.

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443؟

بعد إعلان نفاذ نظام الضمان الاجتماعي الجديد رسمياً من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة الربية السعودية في منتصف نوفمبر للعام الماضي، فقد أقبل العديد من لمواطنين والمواطنات على منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث أوجبت الوزارة على كافة المتقدمين ضرورة تسجيل حساب جديد في منصة الضمان الاجتماعي الإلكترونية.

وذلك بعد أن تم نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إليها، وبناءً على ذلك فقد أصبح موقع الضمان المطور هو المختص باستقبال كافة الطلبات التي تتعلق بالحماية الاجتماعية والإعانات المقدمة ضمن برنامج الضمان الاجتماعي، وهذا ما أكدت عليه الوزارة، حيث يتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق منصة الدعم والإعانات الاجتماعية التي يمكن تسجيل الدخول إليها من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وقد تم التأكيد على وقف استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق منصة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القديمة، فلا يتاح تقديم أي طلب سوى من خلال منصة الدعم والإعانات الاجتماعية المطورة، وقد أوضحت الوزارة طريقة تسجيل ضمان اجتماعي جديد عبر المنصة للتيسير على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الجديد للضمان الاجتماعي، ومن خلال ثقفني نوفر خطوات التسجيل في النظام المطور من خلال التالي.

خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي من خلال اتباع بعض الخطوات اليسيرة التي أوضحتها الموارد البشرية، ولكن نوهت على ضرورة تحري الدقة عند تعبئة البيانات فقط، حيث يتم إنشاء مستخدم جديد عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق اتباع مراحل التسجيل الموضحة بالخطوات التالية:

أولاً: تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور باتباع الرابط التالي ( sbis.hrsd.gov.sa ).

). ثانياً: بعد الولوج إلى منصة الدعم قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد في موقع الضمان الاجتماعي الصفحة الرئيسية.

ثالثاً: تعبئة البيانات اللازمة (الهوية – تاريخ الميلاد – الجوال – إنشاء كلمة المرور) ثم الموافقة على الشروط والأحكام والنقر على “تسجيل”.

رابعاً: إدخال رمز التفعيل الوارد إليك برسالة نصية لتوثيق الجوال وربطه بالحساب.

خامساً: إدخال الهوية وكلمة المرور، وبذلك يكون المتقدم قد أنشأ حساباً على المنصة بنجاح.

سادساً: البدء في تعبئة بيانات الملف الموحد المكون من تسعة خانات وهم (البيانات الشخصية – السكن – الدخل – التابعين – التعليم – العمالة – التراخيص – الممتلكات – تأكيد المعلومات).

سابعاً: الانتقال لخيار المنازل، ثم تكوين منزل وتعبئة البيانات بعد اختيار نوع الوحدة السكنية (مستأجر – مملوك).

ثامناً: الانتقال إلى البرامج واختيار “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”، ثم النقر على تقديم.

تاسعاً: اختيار المنازل التي ترغب في شمولها بالطلب المقدم.

عاشراً: إسناد التابعين لديك في المنزل المناسب.

وبعد ذلك يتم الإطلاع على الإقرار والتعهد والموافقة عليه، ثم النقر على زر تقديم، ثم تأكيد، ويمكنكم الإطلاع على إجابة سؤال كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور أو طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

قد تختلف شروط البرنامج المطور عن شروط الضمان السابق في العديد من الأمور خاصةً عدم النظر لسن المتقدم ولا إلى حالته الاجتماعية سواء كان المتقدم أو المتقدمة “متزوج – أعزب – مطلقة – أرملة”، ولكنه اعتمد فقط على الدخل الشهري للأسرة، فعند عدم تجاوز دخله الشهري للحد المانع، فمن المقرر أن يستحق الحصل على المعاش وفقاً لآلية النظام المطور.

وقد أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الواجب توافرها في من يرغب بالالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وتعتبر هذه الشروط شروطاً عامة تنطبق على جميع الراغبين في التقديم بدون فارق ما بين إذا كان موظفاً أو عاطلاً ومتزوجاً أو مطلق وكبيراً أم صغير، ويمكن إجمال شروط الضمان الاجتماعي المطور في النقاط التالية:

الإقامة الدائمة في المملكة على مدار العام السابق على تاريخ التقديم. خصص البرنامج لدعم المواطنين السعوديين فقط باستثناء بعض الفئات وهم (زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام). وجوب انخفاض الدخل المحتسب للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للضمان وهو (1100 ريال لعائل الأسرة – 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة). استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل من خلال متابعة منصات التوظيف المعتمدة للبحث عن فرصة عمل مناسبة، وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف. انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة. عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة. ألا يكون مالكاً لأصول أو ثروات عالية القيمة.

ويتاح التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مكتب الضمان أو مراكز العناية بالعملاء، فمن خلال منصة الدعم يمكن إكمال الملف الموحد والانتهاء من التقديم على البرنامج كما هو موضح في إجابة سؤال كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الموحد أو الإطلاع على طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور وفق الآلية المعتمدة، ومعرفة الحد الأعلى للضمان يمكنه ذلك الآن.

كيف تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443

حددت الموارد البشرية استحقاق الفرد في الضمان الاجتماعي حال صدور قرار القبول النهائي بالأهلية والاستحقاق والموافقة على الانضمام لبرنامج الدعم بمبلغ 1100 ريال للفرد المستقل أو عائل الأسرة، بينما يستحق التابع 550 ريال، وفي حال تعدد التابعين المقيمين في نفس المسكن، يتم إضافة هذا المبلغ عن كل تابع.

ويعتد برنامج الضمان الاجتماعي المطور بأفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن، حيث ينظر لهم على أنهم أسرة واحدة تستحق معاشاً واحداً، وفي حال كان هناك مطلقة أو أرملة تسكن مع والدها وليس لديها أبناء، فيتم تسجيلها كتابع للعائل أو رب الأسرة، ويتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بشكل مستقل عند إثبات استقلالية السكن، ويمكن الآن الإطلاع على شروط الضمان للمتزوجة من خلال موقع ثقفني.

ويرجى العلم أن الوزارة قد أعلنت رسمياً عن إيقاف التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي السابق، والمتاح في الوقت الحالي هو التسجيل في النظام المطور للضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، ومن جانبها أوضحت أن هناك مهلة ستة أشهر للمستفيدين الحاليين للتقديم على الضمان المطور، أما بالنسبة للمتقدمين الجدد، فلا نهاية لاستقبال طلباتهم عبر المنصة، حيث يستمر البرنامج بشكل دائم ومستمر.

ويجب العلم أنه في حال صدور قرار عدم الأهلية في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، فلن تتم إعادة التقييم لمطابقة الضوابط الخاصة بالأهلية في المستقبل بشكل تلقائي، ولكن يتاح التقديم على الضمان الاجتماعي المطور مرة أخرى من خلال النقر على أيقونة “إعادة التقديم” المتوفرة في الصفحة أمامك، وذلك بعد تفادي وتصحيح أسباب عدم التأهل، من يرغب في التعرف على على موعد نزول الضمان الاجتماعي الدفعة الثانية بعد صدور نتائج الأهلية والاستحقاق يمكنه ذلك الآن.

كيفية تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443

هناك بعض الملاحظات التي يتوجب التعرف عليها عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443 مثل أنه في حال كان التابع يبلغ من العمر 18 عام فأكثر، فيجب إضافته في الملف الموحد الخاص بك، وسيرسل إليه النظام إشعاراً عبر الجوال بضرورة قبول الارتباط والموافقة على كونه تابع لك، ومن ثم إكمال البيانات اللازمة حتى يُضاف للملف بشكل صحيح.

كما يجب الانتباه لضرورة وجود عقد إيجار نشط على منصة إيجار في حال كانت نوع الوحدة السكنية مستأجر، حيث يُطلب منك عند تعبئة بيانات المنازل تحديد نوع الوحدة السكنية، ففي حال كنت مستأجراً فيجب عليك تسجيل عقد الإيجار في منصة إيجار حتى يظهر للجهة المسؤولة وجود عقد إيجار نشط على المنصة، حيث يعد عدم وجود عقد نشط إلى عدم التأهل في الضمان المطور.

لذلك يجب على كل فرد مستقل يرغب في التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد المطور أن يقوم بإنشاء عقد إيجار على المنصة الإلكترونية، حيث يتم التحقق من سريان العقد، ولمعرفة إجابة سؤال كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، يمكنكم الرجوع للنقاط المدعومة بالفيديو المرفق.

كيف أضيف تابع في الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد تطوير معايير نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فقد أصبح ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، وهنا يجب على كل عائل أسرة أن يقوم بإضافة تابعيه للملف الخاص به، ولا يجوز التقديم بدون إضافة تابعيه، كما لا يجوز أن يقوم الابن بالتقديم منفرداً، وكذلك الحال بالنسبة للزوجة، كما لا يحق لعائل الأسرة التقديم في البرنامج دون إضافة أحد تابعيه.

وتظهر هذه الحالة بشكل خاص في حال عدم إضافة التابع الذي يتقاضى راتباً شهرياً حتى لا تتم إضافة الدخل الشهري الخاص به ضمن الدخل الشهري المحتسب للأسرة، ويمكنك إضافة تابعيك من خلال تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور باتباع الرابط المرفق، ثم التوجه إلى خانة التابعين والضغط على إضافة تابع جديد واختيار نوعه (قريب – موصى عليه – شريك سكن).

وعند اختيار “قريب” فعليك اختيار صلة القرابة وتعبئة الهوية وتاريخ الميلاد والجوال، ثم النقر على إضافة، وعند التحقق من صحة بيانات التابع المسجلة من جانب نظام الضمان الاجتماعي المطور، يقوم بإدراج التابع ضمن القائمة، لذلك يجب إكمال البيانات لتصبح النسبة 100%، ثم أنقر على إكمال البيانات، وعند الرغبة في إضافة تابع أخر، يتم اتباع ذات الخطوات مرة أخرى، كما يمكن معرفة كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التقديم على البرنامج الآن.

أما في حال كان نوع التابع موصى عليه، فيجب العلم أنه يمكن إضافة التابع الموكل تحت رعايتك بشرط أن يكون أحد المستهدفين، وتتم إضافته كتابع موصى عليه من خلال تعبئة الهوية وتاريخ الميلاد، ثم اختيار نوع الصك وكتابة رقمه وتاريخ انتهاءه، ورقم الجوال، ورفع المرفق من خلال سحب الملف أو استعراض الملف للتحميل عن طريق النقر على تحميل وثيقة، وبعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “إضافة”، ويجب العلم أن النظام سيتحقق من صحة الوكالة الشرعية المرفوعة، وفي حال كانت المعلومات المسجلة صحيحة، فيدرج التابع ضمن قائمة تابعيك.

وعند تحديد نوع التابع شريك سكن، فيتاح إضافته بشكل يسير عبر منصة الدعم بشرط أن يكون ضمن الفئات المستهدفة بالدعم، ويتم إضافته عن طريق تعبئة الهوية والجوال وتاريخ الميلاد، ثم التأشير في المربع بعلامة صح بجانب هل توجد صلة قرابة مع رب الأسرة أم لا، وهل مسجل كمستأجر فرعي في عقد الإيجار أم لا، ثم الضغط على إضافة، وسيتم التحقق من صحة المعلومات المسجلة، ويمكن الحصول على جواب كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال النقاط المرفقة الآن.