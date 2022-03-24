“النفاذ الوطني تسجيل الدخول” مسار توثيق المؤهل eservices.masar.sa الكوادر التعليمية

النفاذ الوطني تسجيل الدخول للتسجيل في الوظائف المتاحة في المملكة حسب عدد من المنصات المتاحة للتسجيل أو عبر منصة النفاذ الوطني الموحدة برقم المستخدم، حيث يكون على المستخدم وطالب التوظيف تسجيل المؤهل الدراسي ليتم التثبت منه على المنصة الوطنية وتقوم المنصة بشرح طريقة مسار توثيق المؤهل الدراسي للمواطنين.

يبحث الشباب العاطلين عن العمل وأصحاب الشهادات والمؤهلات العليا أو المتوسطة أو الحاصلين على الثانوية العامة عن الوظائف المتاحة في المجال الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة، بينما يرغب الجميع ويضع الأفضلية للتوظيف بالقطاع الحكومي، ويكون هنالك مسارات متعدة متاحة للتسجيل ويكون المنصة الوطنية الموحدة هي الجهة الموثقة للتثبت من بيانات المواطنين لاتصالاتها مع كافة مؤسسات المملكة واحتوائها على قاعدة البيانات بوزارة الداخلية ومنصة أبشر وغيرها.

أهمية المنصة الوطنية الموحدة لتسجي مسار الوظائف (الكادر التعليمي – الصحي)

يكون لجميع المواطنين بالمملكة رقم الهوية وحساب خاص على المنصات الرسمية بالمملكة، منها منصة ابشر وجدارة ووزارة الصحة وغيرها، ويكون للتوظيف عدد من المنصات بينما تكون المنصة الوطنية الموحدة هي المصب الذي تصب فيه المنصات، حيث يجب تطابق بيانات المستخدم على المنصة الوطنية الموحدة ومنصو أبشر مع البيانات المسجلة بمنصة التوظيف الحكومية أو النظام التعليمي مثل نظام فارس.

طريقة توثيق المؤهل في مركز المعلومات عبر مسار خدمة بياناتي

يتم متابعة التصنيف المهني السعودي الحكومي الموحد للمهن السعودية والطبية وتوثيق البيانات في الوظائف الحكومية المتاحة، وتضيف منصة مسار المؤهلات عليها لتحديث البيانات لمستخدمي نظام فارس للخدمة الذاتية أو التسجيل لطلب الوظائف، ويتم توثيق المؤهل بالخطوات التالية: