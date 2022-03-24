نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في التأهيل الشامل برقم الهوية 1443 وموعد نزول الدعم لشهر مارس وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في التأهيل الشامل وموعد نزول الدعم لشهر مارس، يتساءل عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين في هذا الوقت من كل شهر عن موعد نزول الدعم، حيث تقدم الحكومة السعودية الكثير من الخدمات والمساعدات المختلفة لجميع الفئات، ومن أهم هذه الخدمات هو التأهيل الشامل الذي يقدم للمواطنين الذين يعانون من إعاقة خلقية أو جسدية، لذلك حرصت الحكومة السعودية على مساعدة هذه الفئة لمساعدتهم في أعباء الحياة و مراعاة إعاقتهم ولذلك يبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط الحصول على الدعم و طريقة التسجيل.

خطوات التسجيل في التأهيل الشامل برقم الهوية 1443

يمكنك التسجيل فى برنامج التأهيل الشامل إلكتروني من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وطريقة التقديم هي:

قم بالدخول إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالضغط على أيقونة خدمات الوزارة.

بعد ذلك قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة الإعانة المالية لذوي الاعاقة.

ثم سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بإدخال البيانات المطلوبة( اسم المستخدم، رقم الهوية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، الحساب البنكي).

قم بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

الموافقة على الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

ثم الضغط على تقديم طلب التقديم.

علي الفور سيتم إرسال رمز التحقق على هاتفك، يمكنك من خلاله الاستعلام عن دعم التأهيل الشامل.

موعد نزول دعم التأهيل الشامل لشهر مارس 2022

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموعد الرسمي لنزول دعم التأهيل الشامل هو يوم 26 من كل شهر ميلادي، على أن يكون موعد صرف دعم التأهيل الشامل لشهر مارس 2022 بداية من يوم الأحد 24 شعبان 1443 الموافق 27 مارس 2022.

شروط الحصول على إعانة التأهيل الشامل 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط لقبول طلب الحصول على دعم إعانة التأهيل الشامل، الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم مسجلاً في مراكز الإيواء.

أن يكون المتقدم يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية.

يشترط أن يكون المتقدم مسجلاً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وجود شهادة طبية موثقة تثبت إعاقة المتقدم.

أن يكون عمر المتقدم أثناء حدوث الإعاقة لا يتجاوز عن 45 عام.

خطوات الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل برقم الهوية

يمنكك الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل عبر بوابة وزارة العمل بشكل إلكتروني، الطريقة هي: