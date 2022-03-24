4 خطوات لتحديث بيانات المساعدة المقطوعة 1443هـ الكترونيا

4 خطوات لتحديث بيانات المساعدة المقطوعة 1443هـ يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية تحديث بيانات المساعدة المقطوعة لعام 1443هــ، وكانت المساعدة المقطوعة هي خدمة تابعة لخدمة الضمان الاجتماعي المطوّر التي قدمتها الحكومة السعودية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وتوفر الخدمة معاش شهري ثابت للمواطنين السعوديين الأكثر استحقاقًا للمال وليس لديهم دخل شهري يحصلون ولكن كل ذلك وفقًا لبعض الشروط التي أقرّتها الوزارة للمواطنين المتقدمين للحصول على الخدمة.

طريقة تحديث بيانات المساعدة المقطوعة 1443هـ

يمكنكم تحديث بياناتكم للحصول على المساعدة المقطوعة عبر اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرابط https://sso.hrsd.gov.sa .

. انقر على أيقونة “تسجيل” وقم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بك وذلك في حالة أن لك حساب مسبق وهذا شرط.

اختر أيقونة “الملف الشخصي” الخاص بك ثم نقر على خيار “تحديث البيانات” ثم قم بمراجعة بياناتك جيدًا وأرفق كل الملفات الجديدة الخاصة بمحل إقامتك وعملك.

قم بتسجيل محل إقامتك بشكل كامل ورقم هاتفك المحمول وحالتك الاجتماعية ثم انقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة

كي تكون مستحقًا للمساعدة المقطوعة يجب أن تتوفر بك بعض الشروط التالية:-