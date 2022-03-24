4 خطوات لتحديث بيانات المساعدة المقطوعة 1443هـ الكترونيا

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4 خطوات لتحديث بيانات المساعدة المقطوعة 1443هـ يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية تحديث بيانات المساعدة المقطوعة لعام 1443هــ، وكانت المساعدة المقطوعة هي خدمة تابعة لخدمة الضمان الاجتماعي المطوّر التي قدمتها الحكومة السعودية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وتوفر الخدمة معاش شهري ثابت للمواطنين السعوديين الأكثر استحقاقًا للمال وليس لديهم دخل شهري يحصلون ولكن كل ذلك وفقًا لبعض الشروط التي أقرّتها الوزارة للمواطنين المتقدمين للحصول على الخدمة.
طريقة تحديث بيانات المساعدة المقطوعة 1443هـ
يمكنكم تحديث بياناتكم للحصول على المساعدة المقطوعة عبر اتباع الخطوات التالية:-
- قم بالدخول على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرابط https://sso.hrsd.gov.sa.
- انقر على أيقونة “تسجيل” وقم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بك وذلك في حالة أن لك حساب مسبق وهذا شرط.
- اختر أيقونة “الملف الشخصي” الخاص بك ثم نقر على خيار “تحديث البيانات” ثم قم بمراجعة بياناتك جيدًا وأرفق كل الملفات الجديدة الخاصة بمحل إقامتك وعملك.
- قم بتسجيل محل إقامتك بشكل كامل ورقم هاتفك المحمول وحالتك الاجتماعية ثم انقر على أيقونة “إرسال الطلب”.
شروط التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة
كي تكون مستحقًا للمساعدة المقطوعة يجب أن تتوفر بك بعض الشروط التالية:-
- يجب أن تكون جنسية المواطن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة هي الجنسية السعودية والإقامة الدائمة في المملكة.
- حيث أنه يجب أن يكون مقيمًا 12 شهرًا كاملًا في المملكة قبل تقديمه على الاستفادة من الخدمة.
- عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 35 عام و يجب عدم امتلاكه أي سجل تجاري في وزارة العمل السعودية.
- الدخل الشهري للمواطن المتقدم على المساعدة يجب ألا يزيد عن 8650 ريال سعودي في حالة أنه رب أسرة.
- بينما إذا كان المواطن أعزبًا فيجب ألا يزيد دخله عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- لا يجب أن يكون المواطن المستفيد غير تابعًا لأي عمل في القطاعات الحكومية أو الخاصة.
- عدم امتلاك المستفيد أي عقار سكني خاص به و مسجل باسمه.
- كما أنه يجب ألا يكون ممتلكًا لأي مشروع تجاري خاص به.
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