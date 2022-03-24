نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاستقبال الشهر الكريم بعد نصف ساعة قرضك في حسابك من الراجحي وتمويل شخصي في المقال التالي

يقدم مصرف الراجحي اسرع تمويل في خلال نصف ساعة تمويلك في حسابك ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يقدم الراجحي تمويل شخصي سريع بدون تعقيد فى الاجراءات وعلى فترة سداد طويلة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة يقدم لهم تمويل شخصي ميسر نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم الان من غلاء فاحش ، حيث تساعد هذه التمويلات المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وننشر لكم الشروط واهم مزاياه والاوراق المطلوبة وكيفية التقديم على القرض. أهم عروض التمويل المختلفة من بنك الراجحي: يوجد عروض على القروض الشخصية.

يوجد عروض السيارات.

يوجد عروض على التمويل العقاري.

يوجد أيضا تأمين تكافل. الشروط الواجب توافرها في بنك الراجحي للتمويل الشخصي: أن يكون سن المتقدم يبدأ من 21 حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك، وفي حالة أن الشخص المتقدم متقاعد لا يتجاوز 70 عام بحد أقصى.

من أهم هذه الشروط أن يكون راتب الشخص المتقدم وفقاً للائحة البنك لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي كحد أقصى ويبدأ قيمة الدخل من 2000 ريال سعودي.

ومن الضروري أن يكون في حالة أن الشخص المتقاعد ألا يقل الدخل عن 1900 ريال سعودي.

إمكانية تحويل راتب العميل إلى البنك

وكما يشترط للحصول على التمويل ألا تقل فترة تسديد الدفع عن 5 سنوات.

ويشترط للحصول على التمويل أن تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف. الاوراق والمستندات التي يجب توافرها للحصول على قرض من بنك الراجحي: يجب توفر أصل وصورة من بطاقة الوطنية سارية المفعول.

أما بالنسبة للمقيم يجب توفر جواز السفر أو وثيقة الإقامة.

يجب على المتقدم بالطلب التمويل إحضار خطاب موثق من جهة العمل، يوضح المبلغ لدخل الشهري للمتقدم. تقديم خطاب تحويل الراتب وكما يجب تثبيت الراتب.

من الطبيعي احضار نموذج الطلب والتأكد من كتابة كافة البيانات بشكل صحيح. كيفية التقديم على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي: ادخل على رابط الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

ثم الضغط على طلب التقديم على التمويل الشخصي.

ثم تقوم بملء وكتابة نموذج التقديم.

ثم عليك بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم تقوم بعد ذلك برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم الضغط على أيقونة تقديم طلب.

ثم تقوم بالتقديم من خلال الذهاب إلى أقرب فرع من فروع بنك الراجحي و فتح حساب، ولابد من إحضار المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم قبول طلب التمويل.

ويمكن للتواصل مع خدمة العملاء أيضاً بالاتصال على أرقام البنك الراجحي 8001241222 و الاستعلام عن التمويل الشخصي. عمر شويل - جدة لاستقبال الشهر الكريم بعد نصف ساعة قرضك في حسابك من الراجحي وتمويل شخصي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاستقبال الشهر الكريم بعد نصف ساعة قرضك في حسابك من الراجحي وتمويل شخصي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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