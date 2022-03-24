منصة سلفة وأسهل طريقة للتسجيل والحصول علي 5000 ريال سعودي فوري

منصة سلفة الالكترونية اسهل منصة يمكنك الحصول من خلالها على مبلغ مالي فوري قدره 5000 ريال سعودي . تلك المنصة التي قامت المملكة العربية السعودية بإطلاقها لكي تقوم على مساعدة أبناء المملكة . وذلك جراء الأحداث التي بدأت من عام 2020 وتفشي فيروس كورونا . والذي أضر بمصالح الكثير من المواطنين السعوديين . وصعب عليهم التسهيلات التمويلية التي كانوا يتقاضونها جراء عملهم أو وظيفتهم . وذلك من خلال التزامهم المنازل واتباعهم الإجراءات الاحترازية . والتي قد قامت المملكة العربية السعودية بالتشديد عليها منذ تفشي ذلك الفيروس . مما قد أضر على دخل المواطنين السعوديين . ولكن قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق تلك المنصة لتسهيل العمليات التمويلية لكافة المواطنين . وكذلك تيسيرا عليهم في الحصول على سلفة فورية في غضون 15 دقيقة فقط . والتي يمكنك من خلالها أن تحصل على مبلغ مالي وقدره 5000 ريال سعودي . والذي يجعلك تتمكن من خلاله من سد كافة احتياجاتك الشخصية . وكذلك القدرة على المصاريف الدراسية الخاصة بالأبناء . وإذا كنت أيضا مقبلا على الزواج يمكنك الاقتراض من منصة سلفة . ولكي نتعرف اكثر واكثر عن منصة سلفة ؛ فهي شركة تقنية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . وتتبع في العمليات التمويلية الخاصة بها بأحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها تمام التوافق . بحيث تتعامل بمبدأ هامش الربح البسيط . وذلك لكي تسهل على المواطنين بدون تعقيدات الحصول على السلفة ؛ وكذلك طريقة السداد . تابع خطوات التسجيل ؛ والحصول على السلفة من خلال موقعنا موقع ثقفني .

سجل على منصة سلفة إلكترونيا

وللعلم وأنه من ضمن التطور التكنولوجي التي تقدمه المملكة العربية السعودية . فقد سهلت على كافة المواطنين عملية التسجيل على منصة سلفة الالكترونية . وذلك من خلال اتباع طرق بسيطة . يمكنك التسجيل والحصول على سلفتك في أقرب وقت ممكن ؛ عكس أي منصة تمويلية أخرى . وهي كالتالي :

اولا / من غير تفكير بداية ادخل على الرابط الرسمي الخاص بمنصة سلفة الالكترونية . ثانيا / اضغط على أيقونة تسجيل دخول وقم بملئ بياناتك كاملة صحيحة وبدون أي أخطاء . وذلك لكي تتم عملية التسجيل بصور صحيحة وتابع الخطوات . ثالثا / كذلك بعد اتمام عملية التسجيل اضغط على أيقونة طلب تمويل . رابعا / قم بالنقر على أيقونة تمويل شخصي وتابع جيدا فإن هذه الخطوة هي أهم خطوات التسجيل والتي يمكنك من خلالها أن تحدد قيمة المبلغ الذي تراه مناسبا لك وكذلك أيضا عملية السداد التي تناسب حالتك المادية والتي تستطيع الوفاء بها . خامسا / هناك خدمة خصصتها منصة سلفة الالكترونية وهي أيقونة تواصل مع خدمة العملاء إذا تعثرت في أي خطوة من خطوات التسجيل يمكنك الرجوع إليها وهي سوف تتباع معاك كافة خطوات التسجيل .

شروط يجب أن تعرفها من منصة سلفة

وضعت منصة سلفة بعض الشروط يجب أن تتعرف عليها قبل بدء عملية التسجيل لكي تتمكن من دراسة الموضوع كاملا وتعرف هل تتوافر تلك الشروط بك من عدمه . وهي كالاتي :