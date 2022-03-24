عودة تسجيل المقطوعة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الجديد وسط انتظار من الجميع للتعرف على آخر أخبارها، وتقوم الوزارة بتحديث المنظومة الخاصة بالدفع والصرف لجميع المستخدمين والمستفيدين من المساعدات المقدمة من المملكة في ظل العديد من التغيرات الاقتصادي والاجتماعية في المجتمع السعودي لتقديم الدعم للفئات الفقيرة والاشد فقرا.

“عودة تسجيل المقطوعة” 30 الف ريال وزارة العمل والتنمية بعد التحديث sso.hrsd.gov.sa

يتابع الآلاف من مستفيدي الدعم والراغبين فيه من ابناء الشعب السعودي أخبار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول المساعدات المقدمة للشعب، حيث قامت الوزارة بتطوير منظومة الضمان لتنتقل إلى رابط جديد وذلك لتحديث بيانات المستفيدين من خدمات الوزارة وتحسين الدعم ورفع الحد الأدنى لاستحقاق المعاش وكذلك عودة تفعيل المساعدة للفئات المتقدمة بطلب المساعدة.

تحديث المساعدات المقطوعة 1443

تقوم الوزارة باستقبال تسجيل بيانات المستفيدين بالنظام القديم للمساعدة المقطوعة على المنصة الوطنية الموحدة (نفاذ) بعد إعلانها طلب تحديث بيانات الوزارة لانتقال البيانات إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما أعلنت الوزارة أحقية المقبولين في الضمان المطور الجديد بالتسجيل في المساعدة المقطوعة، والتي تقوم الوزارة بالموافقة عليها حسب المعايير المخصصة لذلك بمبالغ تبدأ من 10 ألاف ريل وحتى 30 ألف ريال كمقتطع مساعدة عاجلة لعدد من الخدمات العاجلة.

موعد تسجيل المساعدات المقطوعة وتحديث بيانات المستخدمين

يكون على المستخدمين في البداية التسجيل في الضمان المطور الجديد على رابط منصة الدعم والحماية.

يجب القبول في أهلية الضمان المطور ليكون من حق المقبولين التسجيل في طلب المساعدة المقطوعة.

يكون على المسجلين من قبل في مقطوعة الضمان، والذين صرفوها في السنوات السابقة، تحديث بياناتهم عبر رابط المنصة الوطنية الموحدة.

يستمر توفير خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني عبر الرابط المخصص من قبل لذلك.