شروط الضمان الاجتماعي لكبار السن ومن بلغ سن الشيخوخة

شروط الضمان الاجتماعي لكبار السن والمتقاعدين ومن بلغ سن الشيخوخة من الرجال والنساء في المملكة العربية السُّعُودية، تعد من أهم ما يبحث عنه جميع أبناء المملكة ضمن هذه الفئة من المواطنين من أجل استيفاء هذه الشروط ومن ثم ضمان الاستحقاق وقبول طلب التسجيل في الضمان المطور. وسوف يتم لاحقا في هذا الإطار توضيح أهم شروط الضمان لكبار السن والمتقاعدين بالتفصيل.

الضمان المطور ١٤٤٣

تم تفعيل نظام الضمان الجديد في المملكة العربية السُّعُودية منذ بداية هذا العام وهو يختلف عن النظام القديم في أنه يسعى إلى وصول هذا الدعم إلى مستحقيه والفئات الأكثر استحقاقا فقط. ويهدف أيضا إلى تقديم أهم سبل الدعم للمستفيدين سواء الدعم المالي أو الصحي أو العلاجي و التعليمي أو المهني دون التقيد بفئة معينة.

شروط الضمان الاجتماعي لكبار السن ١٤٤٣

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السُّعُودية عن أهم شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 الخاصة بقبول طلبات كبار السن من أبناء المملكة ، وهي تأتي على النحو التالي: