شروط الضمان الاجتماعي لكبار السن ومن بلغ سن الشيخوخة

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شروط الضمان الاجتماعي لكبار السن والمتقاعدين ومن بلغ سن الشيخوخة من الرجال والنساء في المملكة العربية السُّعُودية، تعد من أهم ما يبحث عنه جميع أبناء المملكة ضمن هذه الفئة من المواطنين من أجل استيفاء هذه الشروط ومن ثم ضمان الاستحقاق وقبول طلب التسجيل في الضمان المطور. وسوف يتم لاحقا في هذا الإطار توضيح أهم شروط الضمان لكبار السن والمتقاعدين بالتفصيل.
الضمان المطور ١٤٤٣
تم تفعيل نظام الضمان الجديد في المملكة العربية السُّعُودية منذ بداية هذا العام وهو يختلف عن النظام القديم في أنه يسعى إلى وصول هذا الدعم إلى مستحقيه والفئات الأكثر استحقاقا فقط. ويهدف أيضا إلى تقديم أهم سبل الدعم للمستفيدين سواء الدعم المالي أو الصحي أو العلاجي و التعليمي أو المهني دون التقيد بفئة معينة.
شروط الضمان الاجتماعي لكبار السن ١٤٤٣
لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السُّعُودية عن أهم شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 الخاصة بقبول طلبات كبار السن من أبناء المملكة ، وهي تأتي على النحو التالي:
- أن يكون صاحب الطلب قد بلغ من العمر ٦٠ عام على الأقل.
- أن لا يكون هناك مصدر دخل شهري لصاحب الطلب يفوق قيمة الحد المانع للضمان الاجتماعي المنصوص عليه من قبل الوزارة.
- يتم صرف راتب الضمان لكبار السن سواء كان عائلا لأسرة أو كان بمفرده. وتختلف قيمة مبلغ الضمان في كل حالة عن الأخرى. مع ضرورة تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية للمواطن.
- أن لا يكون المواطن المتقدم بطلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور مودعا في أحد دور الرعاية أو الإيواء أو السجن.
- إن يكون مكان الإقامة في نطاق المكتب وأن يقوم بتحديد اقرب مكتب إليه من خلال العنوان عند تقديم الطلب.
- أن يكون مقيم داخل المملكة بصفة دائمة.
- إن يكون لديه حساب بنكي فعال حتى يستلم دفعات راتب الضمان عليه في حالة قَبُول الطلب.
- إن يكون لديه بطاقة هُوِيَّة وطنية سارية وغير منتهية.
- تقديم طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية المخصصة لقبول طلبات التسجيل في الضمان المطور.
- لا بد من تحري الصدق والدقة في جميع البيانات والمعلومات التي يتم تدوينها في أثناء تقديم طلب التسجيل في الضمان.
- لن يتم قَبُول الطلب إلا بعد مطابقة البيانات وربما الاستقصاء الميداني للوقوف على الحالة المعيشية لصاحب الطلب بشكل مؤكد.
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