نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض البناء الذاتي من الراجحي ومعرفه اهم المميزات الجديدة للعروض وكيفيه الحصول علي منزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض البناء الذاتي من الراجحي من اهم واحدث البرامج التمويلية التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام والتي تناسب جميع المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من العروض الجديدة أيضا بالمملكة. والتي تم إطلاقها أيضا بمناسبه شهر رمضان المبارك والتي من اهم هذه العروض. عروض هلا أوتو علي تويوتا 2022 مع بنك الرياض وتعرف علي اهم المميزات وكيفيه الحصول عليها. كما تم الإعلان أيضا عن عروض منتجات التمويل الشخصى من الراجحي في الشهر الحالي علي جميع المنتجات بأقل هامش. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه اهم المميزات التي اعلن عنها المصرف. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح كيفيه وطريقه الحصول علي العروض وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي للمصرف.

عرض البناء الذاتي من الراجحي

اعلن المصرف عن إطلاقها لمجموعه كثيره من العروض الحديثة لجميع عملائه بالمملكة والتي شملت عرض البناء الذاتي من الراجحي. والذي يتيح لجميع العملاء الحصول علي السيولة المالية بهامش ربح تنافسي وثابت طول فتره التمويل. كما اعلن المصرف أيضا عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 1 مارس 2022 وتنتهي في 31 مارس 2022.

مميزات عروض البناء الذاتي

كما اعلن المصرف أيضا عن اهم مميزات العروض الجديدة والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

فترات السداد في التمويل تصل إلي 25 سنه للمنتجات المدعومة و 35 سنه للمنتجات غير المدعومة.

الأعفاء من المديونية في حاله الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

التمكين من إمكانية التضامن مع العميل الأساسي لرفع السقف التمويلي.

لا يشرط وجود كفيل للحصول علي العروض.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 2.90%.

يمكن الاستفادة من التمويل المرن 2×1.

إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين.

التمكين من السداد المبكر في أي وقت حسب رغبه العميل.

كيفيه الحصول علي عروض البناء الذاتي

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عرض البناء الذاتي من الراجحي الجديدة. وذلك عن طريق زياره احد فروع المصرف بالمملكة أو الاتصال علي الرقم 8001241222 أو عن طريق تحميل تطبيق الراجحي. كما تم الإعلان أيضا عن التقديم الإلكتروني والذي نوضحه من خلال اتباع الخطوات الأتية: