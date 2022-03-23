تفاصيل جدول توزيع أرباح أرامكو 2022 السعودية

جدول توزيع أرباح شركة أرامكو السعودية 2022 واحدة من الخدمات الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر شركة أرامكو واحدة من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية والخاصة بالنفط والبترول والتي تشتهر حول العالم بشكل عام، حيث كانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت سرينا عن موعد توزيع أرباح الشركة الخاص بالربع الأول للعام الجاري 2022، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل جدول توزيع أرباح أرامكو 2022.

موعد توزيع أرباح شركة أرامكو السعودية 2022

تعد شركة أرامكو من الشركات الرائد فيرحمها النفط والبترول حول العالم، والتي تقوم بتزويد العديد من الدول بالنفط، والمسؤولة رسميا عن تحديد أسعار البنزين ومناخات البترول في المملكة العربية السعودية، وقد قامت الإدارة العامة لشركة أرامكو السعودية بالإعلان عن موعد توزيع الأرباح الخاصة بالشركة للعام 2022، ومن المقرر أن يتم بداية توزيع الأرباح رسميا في يوم الثامن عشر من شهر شعبان 1443، وقد قامت الإدارة العامة للشركة بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بتوزيع الأرباح الخاصة بالأسهم على المساهمين في الشركة، وذلك قبل بدء عمليات السوق المالي، وأن الأمور التي تتعلق بالربح فنجد أن شركة أرامكو قد أعلنت عن توزيع مبلغ يصل إلى 50.2 مليار ريال سعودي، وهي الأرباح التي يتم توزيعها على كافة المشتركين.

جدول توزيع أرباح أرامكو 2022

فترة التوزيع توزيعات الأرباح الحالة تاريخ أهليّة التوزيع تاريخ الدفع الربع الأول من العام 2022 م 0.0738 ريال سعودي عادية 18 – مارس – 2022 م 31 – مارس – 2022 م الرّبع الثاني من العام 2022 م 0.3518 ريال سعودي عادية 21 – مايو – 2022 م 18 – يونيو – 2022 م الربع الثالث من العام 2022 م 0.3518 ريال سعودي عادية 11 – أغسطس – 2022 م 31 – أغسطس – 2022 م الربع الرابع من العام 2022 م 0.3518 ريال سعودي عادية 9 – نوفمبر – 2022 م 30 – نوفمبر – 2022 م

تفاصيل أرباح أسهم أرامكو 2022

وقد أعلنت شركة أرامكو عن جدول توزيع الأرباح الخاص بالأربع الأول من 2022، وهو الجدول الذي يتضمن تفاصيل ومواعيد توزيع الأرباح على المساهمين والذي يهدف إلى تنظيم توزيع الأرباح، فنجد أنه من المعتاد أن تقوم شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن جدول توزيع الأرباح الخاصة بالشركة كل مدة تصل إلى أربعة أشهر أي بشكل ربع سنوي، حيث يتم بداية التوزيع الأرباح المستحقة لكل من المستثمرين في الشركة، فقد تم طرح حوالي 199.88 مليون سهم من قبل الشركة السعودية في سوق الأموال السعودي والعالمي، وقد جاء سعر السهم الواحد على نحو “0.3518 ريال سعودي”، وقد أعلنت أرامكو أن الأرباح ستوزع بالكامل بناء على عدة مراحل ولكل فئة يتم تحديدها من الشركة.