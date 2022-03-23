هل البنك الاهلي يشتري مديونيات وما هي الشروط

هل البنك الاهلي يشتري مديونيات في ظل تراكم الديون والتعثرات المالية على عملاء البنك الأهلي أو غير العملاء، وقد طور البنك الكثير من الحلول التي تدعم المواطنين لأجل سداد الدين المتراكم، فهو يعتبر افضل بنك شراء مديونية وأشار إلى أنه يوفر حاسبة القروض البنك الأهلي التقديرية مؤخرًا، ويمكن استخدام رابط نموذج طلب تمويل الأهلي لسداد المديونية أو استخدام الحلول المتنوعة التي وفرها البنك للتسجيل في هذا الحل، وسوف نتعرف على آلية تحويل المديونية إلى البنك الأهلي بعد تقديم هل البنك الاهلي يقسط سيارات .

هل البنك الاهلي يشتري مديونيات

تحويل الالتزامات المالية بادرت مجموعة متنوعة من البنوك بالمملكة العربية السعودية بتقديمه في الفترة الأخيرة بعد أن رأت أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين يبحثون عن حلول لسداد الديون منها اللجوء إلى المؤسسات الحكومية للحصول على الدعم، وبادروا أيضًا بسؤال هل البنك الاهلي يشتري مديونيات وبالفعل نجح البنك في تقديم تحويل المديونية بمميزات كثيرة وهي:

إمكانية الحصول على تمويل إضافي دون أي زيارة في معدلات النسب السنوية.

كما أن البنك يعمل على توفير السيولة النقدية للمواطنين لسداد ديونهم وييسر فترة السداد والتي تصل إلى خمس سنوات.

إجراءات لتحويل المديونية تتم في الحال بمجرد تقديم جميع الأوراق وتوافر كافة الشروط.

بإمكان العميل تقديم طلب لتأجيل دفع قيمة أول قسطين فقط.

يوافق البنك على سداد المديونية مبكرًا في حال رغب العميل في ذلك لأنه واحد من أنواع التمويل المتوافقة مع الأحكام الإسلامية.

شروط تحويل المديونية البنك الأهلي

أما عن أبرز الشروط المقدمة من خلال البنك الأهلي السعودي للقبول في برنامج تحويل الالتزامات المالية إلى الأهلي بنك فهي كما يلي:

العمل داخل أحد الوظائف سواء حكومي أو خاص معتمد لدى البنك، ويشترط أن يكون صاحب الوظيفة حاصل على الجنسية السعودية.

تقديم ما يؤكد أن المواطن لديه راتب بحد أدنى 4000 ريال سعودي وأنه يعمل في وظيفته في الوقت الراهن من مدة شهر للوظائف الحكومية والخاصة سنة على الأقل.

التقديم لسداد المديونية لدى البنوك الأخرى بقيمة لا تزيد عن 2 مليون ونصف فقط.

أوراق لتحويل المديونية إلى البنك الأهلي

وكل ما يؤكد تحقق الشروط السابق ذكرها ينبغي أن يتم تقديمه إلى البنك، مثل شهادة تعريفية بالرواتب الشهرية لجميع القطاعات وكشف حساب من البنك، بالإضافة إلى خطاب عدم الممانعة وقبول طلب تحويل المديونية.