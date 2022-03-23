شروط الحصول علي الجنسية السعودية للمقيمين في المملكة 2022

شروط الحصول علي الجنسية السعودية للمقيمين التي يتم عنها بشكل رسمي من قبل السلطات في المملكة، حيث تمنح الجنسية السعودية جنسيتها إلي العديد من المواطنين الوافدين المقيمين علي الأراضي السعودية بشرط استيفاء جميع الشروط التي تم طرحها من قبل نظام الجنسية والتي تعتمد علي برنامج النقاط والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من قبل الحكومة، ويتم بعد استيفاء هذه الشروط التي سوف نوضحها لكم خلال السطور التالية الموافقة علي طلب الجنسية من قبل مجلس الوزراء السعودي، ويكون للفرد المقيم الوافد بعد ذالك جميع الحقوق مثل المواطن السعودي لا يكون هناك فرق بعد الموافقة علي التجنس بما في ذالك حصولك علي جواز سفر سعودي والتمتع بكافه الخدامات التي تقدمها المملكة إلي مواطنيها.

شروط التقدم للحصول علي الجنسية السعودية

وتعمل الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة اعتماد على المواطنين السعودية وذلك في العديد من المجالات الحيوية التي تدفع الاقتصاد السعودي للازدهار وجعله في مصاف الدول المتقدمة على مستوي العالم، ومن هذا المنطلق وضعت الحكومة السعودية بنود محددة تخدم رؤية 2030 في المقام الأول التي تتبنها الحكومة السعودية ويشرف على تنفيذها الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وامتداد لهذا الأمر وضعت الحكومة شروط خاصة للحصول على الجنسية السعودية على المنصة الوطنية الموحدة وهي كما يلي:

أولا لابد من أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي الجنسية السعودية قد بلغ سن الرشد.

شرط أساسي يكون جواز السفر الخاص بالمتقدم ساري الصلاحية.

أن يكون المتقدم للجنسية مقيم في السعودية بطريقة شرعية.

يكون المتقدم من أصحاب المهن التي تحتجاها السعودية.

أن تمضي على اقامة الوافد 10 سنوات على الأقل وتكون هذا السنوات متتالية دون انقطاع.

أن يكون حسن الطباع والسلوك وألا يكون محكوما عليه بجريمة أخلاقية.

الشهادات العلمية التي تمنح عليها النقاط

شهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة 13 نقطة.

شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى 10 نقاط.

وأذأ كان المتقدم حاصل علي شهادة الماجستير 8 نقاط.

شهادة البكالوريوس 5 نقاط.

وتحسب 3 نقاط للشخص إذا كان الأب سعودي الجنسية.

وإذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على نقطتين.

إذا كانت الزوجة سعودية فيحصل على نقطة.

وإذا كان لديه أكثر من أخوين سعوديين فيحصل على نقطتين.

إذا كان لديه أخ أو أخوين سعوديين فقط فيحصل على نقطة.

وملحوظة هامة تأخذ بعين اعتبار للأشخاص المتقدمين يجب أن يحصل الشخص على( 23 ) نقطة كحد أدنى ليتم دراسة طلبه.

الأوراق المطلوبة لمنح الجنسية السعودية