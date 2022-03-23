نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم من الديوان الملكي أحصل علي قطعة أرض مجانيه في المقال التالي
في ظل حرص المملكة العربية السعودية على الارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطنيها، يتم التسجيل للحصول على منحة قطعة أرض مجانية مقدمة متقبل الديوان الملكي، تحت إشراف وزارة الشئون البلدية والقروية بالسعودية، التي تعمل على توفير أراضي سكنية مجانية، للمواطنين الأشد احتياج الدعم أو محدودي الدخل، حيث تقوم وزارة الإسكان بالمملكة بتمليكهم قطعة أرض دون دفع أي مبالغ، وفقا لشروط معينة سنتعرف عليها خلال المقال، حتى يتم تحسين المستوى المعيشي لديهم، ضمن الخطة المتبعة لتحقيق كافة الأهداف الخاصة بالمملكة بحلول عام 2030م.
التسجيل في منحة قطعة أرض مجانية بالسعودية
على المواطنين الراغبين في تحسين مستواهم المعيشي، من خلال امتلاك قطعة أرض مجانية للسكن، مقدمة كمساهمة من الديوان الملكي السعودي، من ضمن برامج الدعم الاجتماعي التي توفرها لمواطنيها، مثل الدعم الريفي وحساب المواطن والدعم السكني محور حديثنا اليوم، لابد من اتباع الخطوات التالية التي تم تحديدها ليتم التسجيل بشكل إلكتروني للتقديم علي قطعة ارض مجانية، وهي كالتالي:
- على المواطن أن يقوم بفتح حساب بنكي تابع لمنصة سكني.
- يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني سكني على الإنترنت.
- يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمواطن من الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد.
- بعد قراءة جميع الشروط والأحكام الخاصة بالمنحة يتم الضغط موافق.
- بعد وصول رسالة نصية على الهاتف تتضمن كود التأكيد يتم إدخالها في مكانها المحدد.
- يتم الضغط على كلمة تأكيد ثم الضغط على حفظ البيانات.
بعد توافر الشروط بالمواطن الراغب في الحصول على المنحة، يتم الاستفادة من المنحة فورا وبكل مرونة.
شروط برنامج دعم سكني السعودي
قامت وزارة الإسكان السعودي، بوضع عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لبرنامج دعم سكني بالمملكة، وهي:
- أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.
- لابد أن يكون عمر الشخص 25 سنة فأكثر.
- توفير جميع المستندات الرسمية المطلوبة لاستيفاء الشروط جميعا.
- أن لا يملك أي مصدر دخل شهري يمكنه في الحصول على سكن.
- أن لا يكون لديه أكثر من ثلاث سيارات مسجله باسمه أو باسم أحدمن أفراد أسرته.
- لا يوجد منزل ملائم للمعيشة مسجل باسم الشخص المتقدم أومستفيد منه.
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