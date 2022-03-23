شروط تجديد الإقامة للسائق العمومي ورسوم التجديد

شروط تجديد الإقامة للسائق العمومي التي يجب التجديد في ميعادها قبل الانتهاء لعدم التعرض لغرامة التأخير وذلك وفقا للشروط وضعتها الوزارة على السائق، حيث ان السائق يقود سيارات النقل الثقيل او الخفيف غير سيارات الأجرة والسيارات الخاصة، حيث يوجد رسوم لتجديد الإقامة للسائق على حسب أقامته التي يتم تحصيلها من خلال أدارة الجوازات بالسعودية من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقر توقير للوقت والمجهود، وتعد الإقامة هي الوثيقة الرسمية للبقاء الوافد او التابع أي كانت مهنته لذلك يتم البحث كثير عن شروط تجديد الإقامة او تاريخ الانتهاء او الاستعلام عن الرسوم وطريقة التسديد، غبر ان توفر المملكة لبعض المهن خدمة السكن ولاكن لا يحصل علية ألا بعد تجديد الإقامة ودفع الرسوم.

شروط تجديد الإقامة للسائق العمومي

يتواجد العديد من الضوابط والشروط الواجب توافرها من أجل تمكن السائق العمومي من تجديد إقامته في المملكة مرة أخري.

أن يكون متواجدا ومقيما داخل حدود المملكة العربية السعودية. يجب أن يقوم بدفع كافة المخالفات المرورية المقررة عليه في حالة تواجد أي مخالفات. دفع رسوم تجديد الإقامة. أن يمتلك السائق جواز سفر ساري الصلاحية. أن يكون هناك بصمة وصورة للسائق الراغب في تجديد إقامته في إدارة الجوازات السعودية من أجل التجديد.

رسوم تجديد إقامة سائق عمومي

رسوم التجديد كسائق عمومي تتمثل في 4350 ريال سعودي. تجديد إقامة خاصة بعمالة الشركات والمؤسسات برسوم حوالي 650 ريال سعودي. رسوم التجديد بشكل سنوي حوالي3600 ريال سعودي، والذي يعني دفع 300 ريال سعودي بشكل شهري بجانب مئة ريال سعودي تدفع كرخصة عمل.

خطوات تجديد إقامة السائق العمومي