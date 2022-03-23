نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تغيير مهنة وافد برقم الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تغيير المهنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب العمل, توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات إلكترونية كثيرة للأشخاص المتواجدين بالمملكة العربية السعودية, ومنها الاستعلام عن طلب تغيير مهنة سائق في الوزارة بالرقم القومي ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول علي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية, يعرف موقع أبشر في المملكة العربية السعودية بأنه الموقع الإلكتروني الرسمي للكثير من الخدمات الإلكترونية, حيث قامت الحكومة السعودية بإنشاء هذا الموقع لتوفير الخدمات التقليدية التي يتم إنجازها في المصالح والوزارات والهيئات الحكومية وتحويلها إلي خدمات إلكترونية يمكن إنجازها في وقت محدود وقليل.

خطوات الاستعلام عن طلب تغيير مهنة بالرقم القومي

يقدم موقع أبشر للخدمات الإلكترونية خدمة الاستعلام عن طلب مقدم مسبق من سائق لتغيير المهنة الخاصة به في بطاقة الإقامة, ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية.

التوجه إلي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية.

اختيار ابشر أفراد, ومنها تقوم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار كلمة حسابي والضغط عليها.

ومن الاختيار السابق تقوم باختيار لوحة المعلومات.

سوف يعرض لك الاسم وبعض البيانات الأخري, لتقوم بالضغط علي كلمة المزيد لتتعرف علي ما إذا تم قبول طلب تغيير المهنة الخاصة بك أم لا.

رسوم تغيير المهنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تم تحديد مبلغ تغيير المهنة في بطاقة الإقامة للمقيمين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية علي أن يتم دفع مبلغ ألف ريال سعودي مقابل تغيير المهنة, ويتم دفع المبلغ هذا بعد إتمام عملية التغيير, ويمكن دفع الألف ريال هذه عبر منافذ دفع الرسوم وذلك مثل.

البنوك التي تتعامل مع الحكومة لدفع رسوم الخدمات, وذلك مثل بنك التنمية الاجتماعية.

يمكن دفع الرسوم هذه عبر الصراف الآلي.

أو يمكن دفع الرسوم عبر الخدمة الإلكترونية سداد إلكتروني.

وسائل التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال العديد من وسائل التواصل مثل.