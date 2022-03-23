مكرمة الملك سلمان لشهر رمضان 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي

مكرمة الملك سلمان ، من اهم الأخبار التي دائما ما يتم البحث عنها من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث يبدأ البحث في هذه الأيام ومع اقتراب الشهر الكريم شهر رمضان المبارك من قبل المواطنين السعوديين عن موعد صرف المكرمة الملكية 1443، ومن المعروف أن خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكيه لكل المواطنين من أصحاب الدخل المحدود ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور عن صرف مكرمة الملك سلمان السنوية، المكرمة الملكية هذه بدأها خادم الحرمين الشريفين الراحل عبد الله بن عبد العزيز والتي يتم صرفها في شهر رمضان قبل عيد الفطر المبارك، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل مكرمة الملك سلمان السنوية.

مكرمة الملك سلمان

من خلال الاستعلام عن صرف المكرمة السنوية لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور والتي ينتظرها كافة المواطنين السعوديين أصحاب الدخل المنخفض يمكن معرفة موعد صرف مكرمة الملك سلمان، وتهدف هذه المكرمة إلى زيادة دخل المواطن السعودي من أصحاب الدخل الضعيف من اجل مساعدته على حياه كريمه في الشهر الكريم، صرف مكرمة الملك السنوية تكون من خلال دخل الضمان الاجتماعي المطور، ومن خلال خطوات بسيطه يتم استعلام مكرمة الملك سلمان والتعرف على صرف المكرمة الملكية.

طريقة استعلام مكرمة الملك سلمان السنوية

أولا يتم الدخول إلى الرابط الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعدها تقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم ورقم المرور.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة.

بعدها تقوم بكتابة رمز المذكور أمامك بالصفحة عليك النقر علي الاستعلام.

كتابة الاسم ورقم الهوية الخاصة بك بشكل صحيح.

شروط الحصول على المكرمة السنوية

أولا لابد أن يكون طالب مكرمة الملك سلمان سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم دائم داخل المملكة العربية السعودية بمدة لا تقل عن ثلاث شهور.

أن يكون راتبه اقل من 3000 ريال سعودي.

عدم امتلاك أي عقارات أو حساب تجارى.

موعد صرف مكرمة الملك سلمان 1443

مكرمة الملك سلمان يمكن صرفها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تشرف على وضع الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على المكرمة الملكية، ومن المنتظر أن تصرف المكرمة قبل موعد عيد الفطر المبارك كما يحدث كل عام، وقد تم صرف مليار و 900 مليون ريال سعودي بالعام الماضي ومن المتوقع أن تزيد هذا العام ليحصل كل مواطن صاحب معاش على 1000 ريال واقل من هذا للشخص التابع له.