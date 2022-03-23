رابط الاعتراض علي المخالفات المرورية عبر ابشر

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عمر شويل - جدة كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية, يتم توقيع عقوبات علي الأشخاص الذين يرتكبون المخالفات المرورية داخل المملكة العربية السعودية, وهناك بعض الأشخاص الذين يجدون أنهم ظلموا في هذه المخالفات ويرغبون في تقديم اعتراض علي هذه المخالفات, فقد أتاحت وزارة الداخلية عبر منصة ابشر للخدمات الإلكترونية تقديم طلب للاعتراض علي هذه المخالفات المرورية, ويجب العلم أنه لا يمكن تقديم اعتراض علي المخالفات المرورية إلا علي مخالفات ساهر فقط.
الاعتراض علي المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية
تستطيع الآن التقدم علي اعتراض علي المخالفات المرورية والتي تخص ساهر فقط عبر الخدمة الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر, والخطوات الإلكترونية لتقديم اعتراض علي مخالفات ساهر هي.
- التوجه إلي منصة ابشر للخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمات الأفراد, ومنها تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي والضغط علي أيقونة تسجيل.
- الضغط علي الخدمات الإلكترونية, ومنها الضغط علي خدمات المرور, ثم الضغط علي الاعتراض علي المخالفات المرورية.
- يتم كتابة الاعتراض.
- والضغط علي إرسال, ليتم النظر في الاعتراض المقدم منك وإبلاغك فيما بعد بقبول أو رفض الطلب.
رابط موقع أبشر للخدمات الإلكترونية
يمكن الدخول علي منصة أبشر عبر هذا اللينك, حيث بمجرد الضغط علي اللينك السابق سوف ينقلك إلي صفحة منصة ابشر لتقوم بالاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلالها, وخاصة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمرور.
خطوات دفع المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية
يمكن دفع المخالفات المرورية من خلال الكثير من الطرق المختلفة, حيث يمكنك القيام بدفع المخالفات المرورية عبر الحساب البنكي الشخصي, أو يمكن الدفع عبر الصراف الآلي المتواجد في الكثير من الأماكن بالمحافظات داخل المملكة العربية السعودية, ولدفع المخالفات المرورية عبر الصراف الآلي قم بالآتي.
- وضع الكارت داخل المكينة الآلية.
- اختيار اللغة العربية.
- كتابة الباس ورد, ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك يتم الضغط علي خانة الهوية الوطنية لتقوم بكتابة الهوية الوطنية بها.
- الضغط علي الخدمة الإلكترونية المخالفات المرورية.
- الضغط علي دفع, ليقوم الكارت بدفع لك جميع المخالفات المرورية علي الفور.
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