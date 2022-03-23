نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على المساعدة المقطوعة 1443 بالخطوات وشروط مقطوعة الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة هي إحدى الخدمات الهامة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمستحقين من أبناء المملكة وفقا إلى عدد معين من الشروط، حيث تعمل هذه الخدمة وفقا لبرنامج متكامل تقوم به الوزارة المذكورة يهدف إلى تقديم الدعم المادي للأسر السعودية وتوفير لهم المعيشة الكريمة في خطة متكاملة للقضاء على الفقر، حيث يتناسب هذا الدعم مع احتياجات الأسرة الأساسية.

كيفية التقدم إلى المساعدة المقطوعة

هناك عدد من خطوات التقدم الإلكتروني للمقطوعة والاستفادة من الدعم، وهذه ضمن وسائل المساعدة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين، كما توجد مساعدة الأمير عبدالعزيز بن فهد، لمن يريد التقديم بها، بينما التقديم في مقطوعة الضامن تتمثل في الخطوات التالية:

التسجيل في الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية السعودية عبر الإنترنت.

الدخول في أيقونة الضمان الاجتماعي من داخل الصفحة المشار إليها.

الضغط على مفتاح تسجيل الدخول بعد قراءة الشروط والأحكام الموضحة.

سوف يظهر للمستفيد نموذج معين يجب القيام بتعبئة ما فيه من فراغات بالبيانات الصحيحة وبدقة.

إدخال كافة المستندات التي تثبيت البيانات المكتوبة مع رقم الجوال الخاص بالمسجل.

شروط دعم المقطوعة 1443

تشترط المساعدة المقطوعة عدد من شروط الاستحقاق يكون منها

الجنسية السعودية للمتقدم والإقامة بصورة دائمة داخل المملكة.

عدم وجود أي ممتلكات لدي المستفيد من الدعم من عقارات أو مشروعات.

كون المتقدم ليس لديه سجل تجاري ويثبت ما يفيد عدم حصوله على أي نوع من المساعدات بداخل المملكة.

الفئات المستحقة

أشارت وزارة الموارد البشرية على المستحقين لنظام المساعدة المقطوعة وما يكون له من مميزات متعددة، حيث أعلنت الوزارة عن أن المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي ينطبق عليهم شروط الدعم والاستفادة منها، كما انه يحق لمن بلغ عمر 60 عاما من الرجال التقدم لطلب الدعم إن كان من بين الغير قادرين على العمل، بالإضافة إلى استحقاق المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة أو المهجورة وهي التي هجرها الزوج لهذا الدعم.

وزارة الموارد البشرية المساعدة المقطوعة

تسعى وزارة الموارد البشرية على تقديم الدعم للمواطنين في داخل أرجاء المملكة وللمستحقين من الأسر والأفراد، وقد اعلن الموقع الرسمي للوزارة في هذا الصدد عن إمكانيه الاستعلام عن المساعدات من خلال الدخول في الموقع وكتابة البيانات المطلوبة مع إدخال رقم الجوال من اجل التواصل سواء مع المستفيد أو المستعلم.