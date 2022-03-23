نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب البلاد بالعوائد الشهرية 2022| كيفية تقديم طلب والشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بالبحث عن وسائل استثمار مُجدية، فيما يأتي حساب البلاد بالعوائد الشهرية 1443هـ، كأحد أفضل وسائل الاستثمار في السعودية، إذ يُتيح بنك البلاد الحصول على حساب ادخار واستثمار المال، سواء بالرّيال السعودي أو بالدولار الأمريكي، وهو حساب يُتيح الحصول على عوائد شهرية مع التمتع بحرية إدارة الحساب والتصرف بالأموال في أي وقت، ويُمكن الوصول إلى الحساب عبر بطاقة مدى للصرف الآلي أو عبر البلاد نت أو من خلال تطبيق البلاد إضافة إلى هاتف البلاد.

كيفية التقديم على حساب البلاد بالعوائد الشهرية 1443

ويُمكن التقديم على حساب البلاد بالعوائد الشهرية 1443هـ، والتمتع بالمزايا الكبيرة التي يوفرها الحساب، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى رابط إنشاء الحساب على موقع مصرف البلاد. إدخال اسم العميل. اختيار جهة العمل. كتابة رقم الهوية للسعوديين أو رقم الإقامة للوافدين. إدخال عمر العميل. اختيار نوع المنتج المرغوب، وهو حساب البلاد. إضافة مبلغ الاستثمار. اختيار أقرب فرع. واختيار المدينة. إدراج رقم الهاتف الجوال، وتأكيده. كتابة البريد الإلكتروني. اختيار الوقت المفضل للاتصال. إدخال رمز التحقق. النقر على زر إرسال.