نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم التسجيل في اختبار التحصيلي 1443 وطريقة تسجيل قياس التحصيلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم التسجيل في اختبار التحصيلي 1443، من المواضيع التي تشغل بال خريجي الثانوية الراغبين في التسجيل في قياس اختبار التحصيلي. ويعتبر هذا الأخير من أهم الاختبارات التي تحدد مستوى الطلاب في المواد العلمية، نذكر لكم منها الفيزياء والكيمياء والرياضيات، ويعقد اختبار قياس التحصيلي من أجل التعرف على مستوى الطلاب قبل الالتحاق بالجامعات السعودية، وهو موحد من طرف الكثير من الجهات التعليمية، إلى جانب ذلك يتساءل الطلاب عن اختبار التحصيلي تسجيل، وقد تمّ فتح أبوابه بتاريخ 23 مارس 2022، أما بالنسبة لـ مواعيد اختبار التحصيلي فستكون بتاريخ عشرة يونيو 2022، وسنتحدث فيما يلي من الأسطرعن موضوع سعر اختبار التحصيلي وطريقة التسجيل في اختبار التحصيلي، تابعوا معنا التفاصيل التي سنتطرق إليها من خلال مقالنا هذا.

رسوم التسجيل في اختبار التحصيلي 1443

يتساءل العديد من الطلاب من خريجي الثانوية بالسعودية عن قيمة رسوم التسجيل في اختبار التحصيلي 1443، هذه الأخيرة يتم دفعها مقابل التقديم إلى قياس اختبار التحصيلي، وتجدر الإشارة إلى أنّ المقابل المادي الذي يجب دفعه من أجل قياس التحصيلي هو 100 ريال سعودي في حال سجّل مبكرا، أما الأشخاص الذين لم يسعفهم الوقت ليسجلوا مبكرا فيدفعون مقابل قيمته 150 ريال سعودي، ويتم دفع سعر اختبار التحصيلي من خلال ما يلي:

أولا: يجب أن يقوم المتقدم بالدخول بشكل مباشر إلى الرابط الإلكترونيّ الخاص بالبنك الذي يريد تسديد الرسوم من خلاله.

ثانيا: يتوجب عليه أن يقوم بتعيين خدمة (سداد الفواتير) من بين الخيارات المتاحة، ثم يقوم بإضافة فاتورة جديدة.

ثالثا: في الخطوة الموالية يقوم الطالب باختيار قياس أو يدخل الرقم المفوتر (008)، ثم يدرج الرقم الخاص بالفاتورة التي يريد دفعها.

رابعا: أخيرا يمكنه أن يقوم بتسديد المقابل المطلوب للتسجيل في الاختبار التحصيلي، وبهذا يكون قد أتمّ كل الخطوات المطلوبة.

طريقة تسجيل تحصيلي

تجدر الإشارة إلى أنّ تسجيل في اختبار التحصيلي انطلق بالفعل بتاريخ 23 مارس 2022، وسيدوم إلى غاية تاريخ 09 مايو 2022. ويمكن لكل الطلاب الراغبين في تقديم اختبار التحصيلي أن يقوموا بذلك عبر موقع المركز الوطني للقياس. وهذا الاختبار من شأنه أن يثير دافعية الطلاب من أجل التعلم وكسب المعارف في المواد الممتحن فيها. ويتم التسجيل في قياس تحصيلي من خلال اتباع الخطوات التالية:

أول خطوة هي الولوج إلى صفحة الاختبار التحصيلي من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الإنترنت.

ثانيا: يتوجب على الطالب أن يذهب إلى الجدول الزمني الخاص بالاختبار من خلال صفحة تعريف الاختبار، ثم يضغط على زر التسجيل.

ثالثا: يقوم الطالب بتسجيل الدّخول من خلال إدخال رقم السجل المدني الخاص به بالإضافة إلى كلمة المرور في الحقول المخصصة لها، ثم يقوم بالنقر على زر تسجيل الدخول.

ثانيا: يتوجب على الطالب أن يذهب إلى الجدول الزمني الخاص بالاختبار من خلال صفحة تعريف الاختبار، ثم يضغط على زر التسجيل. ثالثا: يقوم الطالب بتسجيل الدّخول من خلال إدخال رقم السجل المدني الخاص به بالإضافة إلى كلمة المرور في الحقول المخصصة لها، ثم يقوم بالنقر على زر تسجيل الدخول. يتعين على الطالب أن يختار الاختبارات المتاحة للتسجيل من القائمة الرئيسية، ثم ينقر على “اختبار التحصيلي”.

يجب أن يحدد نوع الاختبار ورقي، ثم ينقر على تسجيل.

يطالع كل الشروط الواردة في الصفحة ثم يقوم بالموافقة عليها، وينقر على التالي.

يمكنه مشاركة الموقع من أجل تحديد أقرب مركز اختبار، ثم يحدد اليوم الذي يريد أن يؤدي الاختبار فيه.

يلزمه أن يتأكد من صحةبياناته، يسدد الرسوم المطلوبة للامتحان ثم يؤكد حجز موعد اختبار قياس بالنقر على زر الإرسال.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رسوم التسجيل في اختبار التحصيلي 1443. وقد شغل هذا السؤال بال العديد من الطلاب الذين يرغبون في اجتياز قياس اختبار التحصيلي. ثم ذكرنا لكم الطريقة التي يجب أن يتبعها الطلاب من أجل التقديم إلى قياس التحصيلي، والذي من المقرر أن يتم إجراؤه بتاريخ 10 يونيو 2022.