نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الرخصة 1443 في السعودية بعد تحديث المرور الأخير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سداد رسوم تجديد الرخصة 1443 والرخصة عبارة عن مستند لابد أن يكون لدى السائق، سواء كان يقوم سيارة، شاحنة، دراجة نارية، حافلة، حيث يمكنه الحصول على هذه الرخصة بعد تلقي مجموعة من الاختبارات، التي يتم من خلالها التأكد من مهاراته وقدرته على القيادة، وحرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية باستمرار، فإنها أتاحت للمواطنين إمكانية تجديد الرخصة من خلال الإنترنت.

رسوم تجديد الرخصة 1443

تمشي المملكة بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030 للمملكة، وتهدف هذه الرؤية إلى تحويل الكثير من الخدمات إلى الصورة الإلكترونية، وكذلك التطوير في مختلف أنواع المجالات، ولذلك وفرت الحكومة للمواطنين والمقيمين إمكانية تجديد الرخصة بكل سهولة عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مكان، وهو ما يتم من خلال هذه الخطوات:

الخطوة الأولى هي الدخول إلى رابط أبشر وبعد الدخول إليه يمكنك تجديد الرخصة وتتمثل الرسوم المطلوبة في التالي:

تجديد الرخصة لمدة عامين يتكلف دفع 80 ريال سعودي.

تجديد الرخصة لمدة 5 أعوام يتكلف مبلغ 200 ريال سعودي.

400 ريال سعودي هو المبلغ الخاص بتجديد الرخصة لمدة 10 أعوام.

أما إذا حدث تلف في الرخصة أو تم فقدها يتم دفع مبلغ 100 ريال سعودي.

رسوم تجديد الرخصة المنتهية

تحرص إدارة المرور على تنبيه المواطنين بضرورة تجديد الرخصة قبل انتهائها بمدة 6 شهور، وفي حالة عدم التجديد خلال هذه الفترة يحصل المواطن على فترة سماح وهي 60 يوم يمكنه تجديد الرخصة خلالها بدون دفع أي غرامة، ولكن في حالة مرور هذه الفترة أيضًا بدون التجديد، فإنه يدفع غرامة قدرها 100 ريال سعودي عن كل عام تأخير، ولكن هذه الأعوام من التأخير لها حد أقصى، تابع رابط الاستعلام عن حادث مروري في المملكة.

والحد الأقصى للتأخير هو 3 سنوات، حيث يتمكن المواطن خال هذه المدة أن يقوم بتجديد الرخصة ودفع الغرامة، ولكن إذا مرت فترة 3 سنوات سوف تسقط الرخصة بصورة نهائية، وللحصول عليها مرة أخرى لابد أن يقوم المواطن بإعادة جميع خطوات الحصول على الرخصة من البداية، ولذلك لابد من تجديد الرخصة قبل انتهائها لتجنب دفع أي غرامات تأخير أو التعرض إلى فقد الرخصة بصورة نهائية.