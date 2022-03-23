طريقة صرف مستحقات المتوفي لدي التأمينات الاجتماعية في السعودية

طريقة صرف مستحقات المتوفي لدى التأمينات الاجتماعية حسب ما أعلنته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة بخصوص صرف مستحقات المتوفي يجب اتباع بعض الاجراءات من أجل صرف مستحقات المتوفي حيث تقوم مؤسسة التأمينات في المملكة بتوفير العديد من الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني و فوري من خلال الموقع الإلكتروني لها وبهدف تسير الأمور في الخدمات التابع لها وذلك دون ذهاب المواطنين إلى مقر عمل المؤسسة وقد أوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أهم اجراءات صرف مستحقات المتوفي لدي التأمينات الاجتماعية والذي يمكن أجراؤه إلكترونيا بحيث يحصل على المعاش المستحقين من الورثة الشرعيين.

ما هي الاجراءات الخاصة لصرف مستحقات المتوفي

في حين لفتت النظر مؤسسة التأمينات الاجتماعية في اتجاه اخر إلي أن طريقة صرف مستحقات المتوفي من التأمينات تمر بعده مراحل وبمجرد الانتهاء من اجراءات التحقق من صحة علاقة العمل وبين اعتماد الطلب على أن يتم الصرف في بداية الشهر الميلادي بعد اعتماد الطلب رسميا و يمكن تتبع الطلب من الحساب في “تأميناتي” من أيقونة تتبع الطلبات والتي وفرتها المؤسسة لكافة المستخدمين لمنصتها الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة صرف مستحقات المتوفي لدي المؤسسة العامة للتأمينات

بعد أعلان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة السعودية وجد اربع خطوات لكي يتم صرف المستحقات المالية الخاصة بالمتوفي وجاءت الخطوات بالترتيب الأتي:

أولا تقديم طلب صرف بشكل الإلكتروني من خلال الدخول على رابط تسجيل دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

من الضروري أن يتم تحديد نوع المستخدم سواء كان وريث أو متقاعد أو يكون عائلة سجين.

الخطوة التالية يتم اختيار نوع الطلب الذي يقوم بالتقديم عليه وهو (صرف التعويضات الخاصة بوفاة مشترك).

ثم قم بملء نموذج البيانات مع تسجيل كافة البيانات المطلوبة من جانب المنصة و التي تخص المشترك.

مراجعة البيانات المسجلة و التأكد من صحتها.

اضغط على زر استكمال وتقديم الطلب.