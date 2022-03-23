شروط الضمان الاجتماعي المطور للنساء 1443 والتسجيل برابط المنصة الرسمي

شروط الضمان الاجتماعي المطور للنساء، أحد أبرز ما يبحث عنه المستفيدون من وزارة الموارد البشرية السعودية، حيث أطلقت نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، منذ وقت ليس ببعيد، مع شروط وآليات وضوابط مهمة، تمكّن من يستوفيها من الحصول على الدعم المادي، الذي أقرته المملكة العربية السعودية، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دون أن يضطر من يحتاج إلى مال، إلى الاقتراض من البنوك والوقوع في أزمات مادية وعقوبات قانونية جسيمة، في حال عدم تمكنه من سداد تلك المديونيات إلى البنك، وهنا يمكن لمن تنطبق عليه، شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، أن يقوم بإجراء التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، عبر رابط الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بعد استيفاء شروط الضمان الاجتماعي الجديد، سواء أكانت شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين، أم شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، وكذلك التعرف على المبلغ المالي الذي يمكنك الحصول عليه، من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور، عبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

يمكنك تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد، عقب استيفاء شروط نظام الضمان المطور الجديد، وهي كالتالي:

ينبغي أن يكون المستفيد من الضمان المطور، سعودي الجنسية.

إذا ما كنت أحد الأيتام، أو لديك إعاقة أو أرمل، يمكنك الحصول على الدعم عقب إحضار بطاقة التنقل الخاصة بك.

كما يشترط أن يلتزم أي موظف سعودي، يرغب في الحصول على دعم النظام المطور، بأية معايير متعلقة بامتلاك الثروات.

بالإضافة إلى أنه يجب ألا يمتلك الموظف صكوكًا لها قيمة كبيرة.

ولابد أن يخضع الموظف للالتزام بشروط الوزارة، من حيث الصحة والتدريب والتعليم، وكل ما يتعلق بالأبناء، وذلك بهدف توظيف القادرين على العمل منهم فيما بعد.

ويشترط ألا يكون المستفيد، قد حصل على دعم الدولة من قبل، في أحد مراكز الإيواء، التي أسستها الحكومة السعودية للمستفيدين منها.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

من أبرز شروط الضمان الاجتماعي المطور للنساء، كل ما يلي:

يمكن للمرأة التي لا تحمل الجنسية السعودية، ولكنها متزوجة من رجل سعودي أن تحصل على الدعم.

كما يمكن لأي امرأة أرملة أو مطلقة ولا تحمل الجنسية السعودية، أن تحصل على دعم الضمان المطور، في حال حمل الأبناء للجنسية.

بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الضمان للسيدات، اللاتي تحملن الجنسية السعودية، وهي متزوجة من رجل غير سعودي الجنسية.

– أبناء الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي وهي حاملة للجنسية السعودية.

منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل