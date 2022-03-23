نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 السعودية 2022 في المقال التالي
كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 حيث توفر الحكومة السعودية للمواطنين إمكانية التسجيل للحصول على هذا المعاش، ويتم التسجيل من خلال من تتوفر لديهم كل الشروط المطلوبة، وهناك الكثير ممن يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي، وهو ما يساعدهم في الحصول على كافة احتياجاتهم، ومواجهة غلاء الأسعار وجميع نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تتم في السعودية، وبالتالي توفير الحياة الكريمة المستقرة لهم.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
يستطيع المواطن أن يقدم طلب للحصول على المعاش، من خلال رابط الضمان الاجتماعي وخلال 20 يوم بعد تقديم الطلب يتم إشعاره إما بالقبول بسبب استيفائه كافة أنواع الشروط المطلوبة، أو بالرفض مع توضيح الأسباب التي تم رفض الطلب من أجلها.
التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443
وفرت وزارة الموارد البشرية إمكانية التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي من خلال الإنترنت، وبالتالي لا يكون هناك أي داعي للذهاب نحو مكاتب الضمان الاجتماعي، ويمكنك التسجيل عبر هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.
- اضغط على تسجيل جديد.
- اكتب البيانات المطلوبة.
- قم بتعيين كلمة مرور، ثم قم بإعادة تعيينها.
- سوف يتم إرسال رقم التحقق إليك على الهاتف.
- اكتب رقم التحقق في المكان المخصص له.
- اضغط على توثيق، وسوف يتم إشعارك بنجاح تسجيل الدخول.
- اكتب رقم الهوية، كلمة المرور.
- اضغط على تسجيل الدخول للضمان الاجتماعي الجديد.
- سوف يتم تحويلك إلى الواجهة الرئيسية للبرنامج.
- قم باستكمال البيانات المطلوبة، ثم ارفق المستندات المطلوبة.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443
هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها للتمكن من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الشروط هي:
- أن يكون هناك سبب يمنع المتقدم للحصول على المعاش من العمل، مثل التقدم في العمر، أو المرض، أو وجود إعاقة.
- الأسرة التي لا يوجد لها من يكفلها مثل الزوجة التي تركها زوجها، أو المطلقة، أو الأرملة.
- يجب أن يكون المستفيد جنسيته سعودية ومقيم داخل المملكة باستمرار.
- تقديم كل المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على هذا المعاش.
- عدم زيادة الدخل الخاص بالأسرة عن الحد المانع للحصول على المعاش.
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