شروط الضمان الاجتماعي المطور للارامل 1443 – 2022

البحث عن شروط الضمان الاجتماعي المطور للارامل التي لابد من توافرها للحصول عليه، وكذلك خطوات التقديم للحصول على المعاش من خلال الإنترنت، من أكثر ما يتم البحث عنه من خلال المواطنين في السعودية، وخاصةً من الفئات التي تتوفر لديها الشروط المطلوبة ومنهم الأرامل، المطلقات، اليتامى، وغيرها من الكثير من الفئات التي توفر لهم الحكومة هذا الدعم، بهدف تحسين أوضاعهم المادية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للارامل

تستطيع الأرملة أن تحصل على معاش الضمان الاجتماعي إذا توفرت لديها الشروط المطلوبة وهي كالآتي:

أن تكون الأرملة سعودية الجنسية، ومقيمة في المملكة بصورة دائمة.

يمكن أن تكون الأرملة غير سعودية ولكن زوجها كان سعودي شرط أن تكون هي والأبناء مقيمين في السعودية، وكذلك يمكن أن تكون الأرملة سعودية وزوجها كان أجنبي ولكن بشرط إقامتها عي والأبناء في السعودية.

أن يكون دخلها الشهري أقل من الحد الأدنى للحصول على راتب الضمان.

عدم امتلاكها أصول قيمتها مرتفعة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

تتمثل خطوات التسجيل في طلب الحصول على معاش الضمان في التالي:

الدخول إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي.

يتم الضغط على الخدمات، ثم خدمات التنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول إلى الموقع، أو إنشاء حساب جديد عليه.

الضغط على معاش الضمان الاجتماعي.

قراءة المعلومات والضغط على الدخول إلى الخدمة.

اختيار مكتب الضمان المناسب.

كتابة جميع البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة.

الضغط على الموافقة على الشروط بعد قراءتها، تقديم الطلب.

الاحتفاظ بالرقم الخاص بالطلب.

كيفية حساب المعاش في النظام الجديد

تم وضع مجموعة من الضوابط لحساب قيمة المعاش كالتالي: