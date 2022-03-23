نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للارامل 1443 – 2022 في المقال التالي
البحث عن شروط الضمان الاجتماعي المطور للارامل التي لابد من توافرها للحصول عليه، وكذلك خطوات التقديم للحصول على المعاش من خلال الإنترنت، من أكثر ما يتم البحث عنه من خلال المواطنين في السعودية، وخاصةً من الفئات التي تتوفر لديها الشروط المطلوبة ومنهم الأرامل، المطلقات، اليتامى، وغيرها من الكثير من الفئات التي توفر لهم الحكومة هذا الدعم، بهدف تحسين أوضاعهم المادية.
شروط الضمان الاجتماعي المطور للارامل
تستطيع الأرملة أن تحصل على معاش الضمان الاجتماعي إذا توفرت لديها الشروط المطلوبة وهي كالآتي:
- أن تكون الأرملة سعودية الجنسية، ومقيمة في المملكة بصورة دائمة.
- يمكن أن تكون الأرملة غير سعودية ولكن زوجها كان سعودي شرط أن تكون هي والأبناء مقيمين في السعودية، وكذلك يمكن أن تكون الأرملة سعودية وزوجها كان أجنبي ولكن بشرط إقامتها عي والأبناء في السعودية.
- أن يكون دخلها الشهري أقل من الحد الأدنى للحصول على راتب الضمان.
- عدم امتلاكها أصول قيمتها مرتفعة.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد
تتمثل خطوات التسجيل في طلب الحصول على معاش الضمان في التالي:
- الدخول إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي.
- يتم الضغط على الخدمات، ثم خدمات التنمية الاجتماعية.
- تسجيل الدخول إلى الموقع، أو إنشاء حساب جديد عليه.
- الضغط على معاش الضمان الاجتماعي.
- قراءة المعلومات والضغط على الدخول إلى الخدمة.
- اختيار مكتب الضمان المناسب.
- كتابة جميع البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة.
- الضغط على الموافقة على الشروط بعد قراءتها، تقديم الطلب.
- الاحتفاظ بالرقم الخاص بالطلب.
كيفية حساب المعاش في النظام الجديد
تم وضع مجموعة من الضوابط لحساب قيمة المعاش كالتالي:
- يتم جمع كل الدخل الخاص بجميع أفراد الأسرة للحصول على إجمالي الدخل الخاص بهم.
- يتم خصم نسبة 50% من إجمالي الدخل.
- إضافة الدخول الأخرى التي يتم الحصول عليها من خلال الدعم الحكومي، باستثناء البرامج المساندة، دعم المعاقين.
- بعد حساب إجمالي الدخل الخاص بالأسرة، يتم مقارنة هذا الرقم مع الحد الأدنى للراتب المستحق من الضمان الاجتماعي.
- إذا كان إجمالي الدخل الخاص بالأسرة أقل من الحد الأدنى لاستحقاق المعاش يتم حصولهم على معاش الضمان الاجتماعي.
- أما إذا كان إجمالي الدخل أكبر من الحد الأدنى لمعاش الضمان، في هذه الحالة لا تحصل الأسرة على المعاش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للارامل 1443 – 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.