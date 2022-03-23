رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الجديد 1443 برقم الهوية

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة حيث تعتبر من أهم أنواع المساعدات المتوفرة في المملكة العربية السعودية، وتتوفر تلك المساعدة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمثل أحد أنواع الدعم الحكومي الذي توفره الحكومة السعودية للفئات المحتاجة، والفقراء الذين لا يتمكنون من الحصول على الاحتياجات الأساسية لهم، ويحتوي هذا المقال على الكثير من المعلومات حول تعريف المساعدة المقطوعة، والعديد من التفاصيل حولها.

رابط المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة عبارة عن نظام تابع إلى الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، والهدف منها هو دعم الأسر المتعثرة ماديًا، حتى يتم تأمين كافة الاحتياجات الأساسية لهم، وتوفير حصول هذه الأسر على الحياة المستقرة، ومن أهم المميزات الخاصة بهذه المساعدة أنها تشمل المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكذلك الغير مستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث تهدف بصورة عامة إلى الوصول لجميع أصحاب الدخل المحدود.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال رقم الهوية الخاص بك، وهو ما يتم بكل سهولة من خلال الإنترنت عبر اتباع هذه الخطوات:

اذهب إلى الموقع الخاص بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

اكتب رقم الهوية في خانة السجل المدني.

اكتب رمز التحقق الموجود أمامك على الشاشة.

اضغط على عرض.

سوف تظهر كل التفاصيل أمامك.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة للمشمولين بالضمان الاجتماعي