سلم رواتب الخدمة المدنية 1443 بعد التعديل الأخير في السعودية

تفاصيل سلم رواتب الخدمة المدنية 1443 وهو السلم الذي يتم توضيح الرواتب من خلاله، ويختص بكافة العاملين في مختلف أنواع القطاعات الحكومية في السعودية، حيث يتم من خلاله تحديد جميع الرواتب التي يحصل عليها العاملين من مختلف الدرجات الوظيفية، ونوضح لكم عبر الفقرات التالية الكثير من المعلومات حول هذه الرواتب التي يحصل عليها العاملين في القطاع الحكومي، وسلم الرواتب الخاص بهم.

الرواتب الخاصة بالخدمة المدنية

هي الرواتب الخاصة بكل الأفراد الذين يعملون في مختلف أنواع الوظائف المدنية، أيًا كان نوع العمل أو المسمى الوظيفي، ويستحق هؤلاء الموظفين الرواتب وفقًا إلى البنود التالية:

يستحق الموظف الحصول على الراتب من بدء تاريخ مباشرة العمل.

يحصل في كل عام على العلاوة المستحقة له وفقًا إلى سلم الرواتب.

يتمكن الموظف من الحصول على علاوة إضافية بنفس قيمة العلاوة التي حصل عليها مع راتب يناير، ويحصل على العلاوة الإضافية مع أول محرم بناءً على هذه الشروط:

يجب ألا يأخذ أكثر علاوة إضافية في سنتين، ولابد ألا يزيد عدد الموظفين الذين يحصلون على العلاوة الإضافية عن نسبة 10% من إجمالي عدد موظفي المرتبة الواحدة.

سلم رواتب الخدمة المدنية 1443

يحتوي سلم الرواتب على قيمة الرواتب المستحقة للموظفين المدنيين من 15 مرتبة وهو كالتالي: