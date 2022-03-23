نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الخدمة المدنية 1443 بعد التعديل الأخير في السعودية في المقال التالي
تفاصيل سلم رواتب الخدمة المدنية 1443 وهو السلم الذي يتم توضيح الرواتب من خلاله، ويختص بكافة العاملين في مختلف أنواع القطاعات الحكومية في السعودية، حيث يتم من خلاله تحديد جميع الرواتب التي يحصل عليها العاملين من مختلف الدرجات الوظيفية، ونوضح لكم عبر الفقرات التالية الكثير من المعلومات حول هذه الرواتب التي يحصل عليها العاملين في القطاع الحكومي، وسلم الرواتب الخاص بهم.
الرواتب الخاصة بالخدمة المدنية
هي الرواتب الخاصة بكل الأفراد الذين يعملون في مختلف أنواع الوظائف المدنية، أيًا كان نوع العمل أو المسمى الوظيفي، ويستحق هؤلاء الموظفين الرواتب وفقًا إلى البنود التالية:
- يستحق الموظف الحصول على الراتب من بدء تاريخ مباشرة العمل.
- يحصل في كل عام على العلاوة المستحقة له وفقًا إلى سلم الرواتب.
- يتمكن الموظف من الحصول على علاوة إضافية بنفس قيمة العلاوة التي حصل عليها مع راتب يناير، ويحصل على العلاوة الإضافية مع أول محرم بناءً على هذه الشروط:
يجب ألا يأخذ أكثر علاوة إضافية في سنتين، ولابد ألا يزيد عدد الموظفين الذين يحصلون على العلاوة الإضافية عن نسبة 10% من إجمالي عدد موظفي المرتبة الواحدة.
سلم رواتب الخدمة المدنية 1443
يحتوي سلم الرواتب على قيمة الرواتب المستحقة للموظفين المدنيين من 15 مرتبة وهو كالتالي:
- الموظف في المرتبة الأولى يحصل على 3000 ريال سعودي.
- الموظف في المرتبة الثانية يحصل على 3430 ريال سعودي.
- المرتبة الثالثة يحصل بها الموظف على 3530 ريال سعودي.
- المرتبة الرابعة يحصل الموظف بها على 4530 ريال سعودي.
- أما المرتبة الخامسة يحصل الموظف بها على 5240 ريال سعودي.
- المرتبة السادسة يتم الحصول بها على 6065 ريال سعودي.
- المرتبة السابعة يحصل الموظف فيها على 7010 ريال سعودي.
- أما المرتبة الثامنة يحصل بها الموظف على 8010 ريال سعودي.
- المرتبة التاسعة يحصل الموظف بها على 9275 ريال سعودي.
- المرتبة العاشرة يحصل فيها الموظف على 10275 ريال سعودي.
- أما المرتبة الحادية عشر الراتب بها 11815 ريال سعودي.
- المرتبة الثانية عشر الراتب بها 13435 ريال سعودي.
- المرتبة الثالثة عشر الراتب بها 15180 ريال سعودي.
- أما المرتبة الرابعة عشر راتبها هو 17015 ريال سعودي.
- المرتبة الخامسة عشر الراتب بها 20855 ريال سعودي.
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