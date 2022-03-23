شروط القبول المبدئي في قوات أمن المنشآت 1443 السعودية

ننشر شروط القبول المبدئي في قوات أمن المنشآت 1443 وهي القوات التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية، وتعمل هذه القوات على حماية المنشآت النفطية التي توجد في السعودية، وحماية المنشآت السعودية، ولقد تم الإعلان عن الشروط التي لابد من توافرها للتقديم للحصول على هذه الوظائف، مع الإعلان عن كيفية التقديم على هذه الوظائف، وغيرها من التفاصيل الهامة التي تتعلق بهذه الوظائف الهامة.

شروط القبول المبدئي في قوات أمن المنشآت 1443

بعد حدوث ثورة صناعية وتطورات هائلة في السعودية، أصبح من اللازم أن يتم العمل على وجود عدد من القوات التي تكون مهمتها الأساسية هي حماية كل المنشآت النفطية والمنشآت الصناعية، وتتمثل الشروط المطلوبة للقبول في هذه الوظائف في التالي:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ولكن يستثنى فقط من نشأ مع والده خارج السعودية مع والده خلال تأديته خدمة الوطن.

كما يجب أن يكون حسن السير والسلوك وسمعته طيبة.

ألا يكون تم طرده في السابق من أي كلية من الكليات أو المعاهد العسكرية.

لابد ألا يكون تم إدانته في السابق في أي جريمة مخلة بالشرف، أو تم إدانته بحد شرعي.

يجب أن يتراوح عمره من 17 إلى 27 عام.

لابد أن يكون طوله على الأقل 170 سم، مع تناسب طوله مع وزنه.

يجب ألا يكون متزوج من غير سعودية.

ألا يكون موظف لدى أي جهة حكومية.

اجتياز المقابلة الشخصية، الفحوصات الطبية، مع اجتياز الدورة النهائية للقبول في هذه القوات.

التقديم للقبول في قوات أمن المنشآت

يستطيع أي مواطن سعودي تتوفر لديه كل الشروط المطلوبة أن يقوم بالتقديم للحصول على وظيفة قوات أمن المنشآت، ويتم التقديم عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية: