وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية

أعلنت لجنة تقويم التعليم والتدريب على موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) أنها ستقدم وظائف (شاشات اختبار الكمبيوتر) في أنظمة (التعاون) في جميع مناطق المملكة.

مكان العمل لوظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية

وتجدر الإشارة من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية إلى أنه تم توفير الوظائف الشاغرة التالية في كل من الأماكن التالية:

الرياض.

أملج.

الوجه.

حفر الباطن.

الجبيل.

الخفجي.

الأحساء.

الدمام.

لليث.

القنفذة.

الطائف.

مكة المكرمة.

جدة، المجمعة.

شقراء.

القويعية.

الأفلاج.

وادى الدواسر

الخرج.

حقل، ضباء.

المدينة المنورة.

الباحة.

المخواة.

العلا.

ينبع.

خيبر، وغيرها من المدن.

المتطلبات التعليمية والمهنية لوظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية

يجب على المتقدمين لوظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية الشاغرة استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس على الأقل في الإدارة أو علوم الكمبيوتر.

بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون المتقدمون للوظائف الشاغرة من مواطني المملكة العربية السعودية.

كما يجب الالتزام بجميع الوظائف المخصصة للمتقدمين للوظائف المذكورة أعلاه وفقًا للمهام المختلفة.

ومن جانب آخر، يجب أن يتمتع المرشحون لمنصب السلطة بخصائص الأعمال الصالحة والسمعة والسلوك، بما في ذلك عدم إدانتهم سابقًا بالأمانة أو عدم الأمانة.

والجدير بالذكر، يتطلب العمل بدوام جزئي أيضًا العمل الصباحي الكامل.

مسؤوليات المتقدم ودوره الوظيفي لوظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية

تقوم إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية بتوجيه كل من الطلاب والطالبات أثناء وجود الوصف الوظيفي المعلن عنه في مقر الامتحانات وابلاغهم بجميع التعليمات التي تم تطويرها داخليًا في المقر الرئيسي. حيث يتم الإعلان عن المتابعة، حيث يتم العمل على استكمال كافة إجراءات القبول. إلى جانب توضيح بعض من النقاط التالية المسؤوليات المنوطة بالمرشحين لهذه الوظائف:

في البداية، تعتبر الخطوة الأولى هي تسجيل الطلاب والطالبات قبل دخولهم قاعة الامتحان.

ومن جانب آخر، من الناحية التأمينية، يجب أن يتم تأمين هويات الطلاب وبياناتهم وجمع المعلومات الشخصية.

والجدير بالذكر، أنه يجب على المنوطين بهذا العلم، القدوم على إرشاد الطلاب والطالبات عند دخولهم مقر الاختبار وتشجيعهم على متابعة المقر.

كما يجب أن يكون هناك مسؤول عن الإشراف على الطلاب والطالبات أثناء الاختبار.

ومن جانب آخر، على كل الطلاب أن يقوموا بتسجيل ملفاتهم، حيث يتم تحويلها إلى المختصين في هذه الشؤون، وبالتالي يتم العمل على تكملة ملفات الطلاب المتقدمين على التدريب

ومن جانب آخر، يجب أن يكون هناك مرشد متخصص يكون مثل العنصر الذي يساعد في حل المشاكل الفنية مع الأجهزة المستخدمة في الاختبار.

كيفية التقديم على هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية

يمكن لجميع المواطنين والمواطنات التقدم لشغل الوظائف المعلنة من قبل مكتب تقويم التعليم والتدريب من خلال استكمال الخطوات التالية: