نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث وظائف السعودية الإدارية في الدمام والخبر والجبيل لحملة البكالوريوس والدبلوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الغرفة التجارية الشرقية مؤخرا عن وظائف شاغرة للأشخاص الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الدبلوم أو أعلى في الدمام والجبيل والخبر في الساحة الإدارية بالمملكة العربية السعودية. حيث يمكنك الدخول على الموقع الرسمي للغرفة التجارية للتعرف على المزيد من المعلومات.

وظائف السعودية بالدمام

تم الإعلان عن بعض من الوظائف في مدينة الدمام، حيث يتم إتاحة بعض الوظائف التابعة للغرفة التجارية الشرقية، حيث يكون من بين هذه الوظائف كل من:

مشرف موهوب حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو درجة تنمية المواهب أو ما يعادلها، وإتقان جيد للغة الإنجليزية، وإتقان في الكمبيوتر.إلى جانب خبرة لا تقل عن سنتين في هذا المجال.

بالإضافة إلى أنه مطلوب سكرتير رقم (2)، كما يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على دبلوم في مجال مماثل.

بالإضافة إلى خبرتك السابقة في العمل في هذا المجال، يجب أن تتمتع بإجادة جيدة للغة الإنجليزية بالإضافة إلى مهارات العمل في أجهزة الكمبيوتر وبرامج Microsoft.

وظائف السعودية في الخبر

تم الإعلام عن بعض الوظائف في الخبر، حيث يكون من بينها كل من الوظائف التالية:

مطلوب (5) نبحث عن مندوب مبيعات.

حيث يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة ميدانية خبرة عمل سابقة.

بالإضافة إلى ملكية السيارة ورخصة القيادة.

وظائف السعودية في الجبيل

ومن جانب آخر، هناك بعض من الوظائف الشاغرة التي توجد في مدينة الجبيل في السعودية، حيث يكون من بين هذه الوظائف كل من:

مطلوب محاسب أول حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.

إلى جانب إتقان اللغة الإنجليزية، وأكثر من عامين من الخبرة في العمل.

ومن جانب آخر، يتم تحديد أولويات أولئك الذين يعملون في مجال العقود.

موعد التقديم على وظائف السعودية في الدمام والخبر والجبيل

يمكن للمتقدم أن يقوم على التقديم على الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل الغرفة التجارية، من خلال التالي:

يمكن للأفراد الراغبين في التقدم لشغل أحد المقاعد المتاحة في المملكة العربية السعودية التقديم اعتبارًا من يوم الأحد 8 شعبان 1443، الموافق 13 مارس 2022.

وسيفتح باب التوظيف حتى يتم قبول العدد الكافي، ويبقى مفتوحًا للعمل في الرياض والمدن الأخرى.

طريقة التقديم على وظائف السعودية في الدمام والخبر والجبيل

هناك بعض من الطرق التي يمكن من خلالها المواطن التقديم على الكثير من الوظائف التي توجد في جبيل وغيرها، حيث يكون من بين هذه الطرق كل من: