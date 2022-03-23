نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شركة اليسر للمقيمين والسعوديين بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شركة اليسر ، والذي يعد من أكثر التمويلات أنتشاراً في المملكة العربية السعودية حيث تعتبر شركة اليسر هي من الشركات الرائدة في مجال الإجارة والتمويلات منذ تأسيسها عام 1990 ميلادياً، والتي كانت تعمل كقسم تمويلي إلى أن استقلت في عام 2003 وتعتبر اليسر هي من أحد مجموعات عبد اللطيف عيسى القابضة، فضلاً عن احتلال مجموعة اليسر للإجارة والتمويل المرتبة الأولى من ضمن 100 مؤسسة تعمل في مجال الإجارة والتمويل، وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي في ممارسة نشاط الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصول الإنتاجية والتمويل الاستهلاكي في عام 2014، ويعد من أهم مزايا مجموعة اليسر أنها تقدم تمويلات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية أحتياجات العديد من القطاعات والأفراد، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على تمويل شركة اليسر التورق وطريقة الحصول على تمويل يصل قيمته إلى مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي.

مزايا وشروط الحصول على تمويل شركة اليسر

يبحث الراغبين في الحصول على التمويلات على أفضل المزايا المقدمة من شركات التمويلات المختلفة، وتعتبر اليسر من أكثر الشركات التي تعمل في هذا المجال وتفدم مزايا عديدة مقابل أقساط ميسرة، وسوف نقوم بعرض المزايا والشروط عليكم كما هي على موقعهم الرسمي وهي كالتالي:

مزايا منتج التورق

يمكن الحصول على مبلغ التمويل بدون كفيل. تصل قيمة مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي. معفي من الرسوم الإدارية تماماً. فترة سداد طويلة تصل إلى خمس سنوات.

الشروط العامة للحصول على التمويل

يشترط في المتقدم ألا يقل عمره عن 22 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً. يجب أن لا يقل راتب المتقدم سواء كان مقيم أو سعودي الجنسية عن خمسة ألاف ريال. يكون قد أمضى في عمله فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر. يجب أن تنطبق عليه كافة الشروط والأحكام الخاصة بالمؤسسة.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة اليسر وطريقة التقديم

أعلنت مؤسسة اليسر للإجاره والتمويل عن أهم المستندات المطلوبة من العملاء في حالة تقدمهم لطلب تمويل ميسر من منتج التورق الخاص بهم، وتعد من أبرز تلك المستندات هي كالتالي:

تقديم العميل الهوية الوطنية أو هوية المقيم الخاصة به سارية المفعول.

خطاب تعريف بالراتب تفصيلاً.

تقديم كشف حساب بنكي له عن آخر ثلاثة أشهر.

أما بخصوص التقديم على المنتج فيمكن التقديم على تمويل شركة اليسر التورق إلكترونياً وذلك من خلال زيارة رابط التقديم الإلكتروني وملئ البيانات الخاصة بمقدم الطلب، وسوف تقوم الشركة ببحث الطلب المقدم والرد عليكم في أسرع وقت، وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم كل ما يخص منتج التورق كأحد أنواع التمويلات المقدمة من شركة اليسر.