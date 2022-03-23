نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الابتعاث الخارجي للماجستير 2022 في السعودية وموعد نهاية التقديم الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر شروط الابتعاث الخارجي للماجستير 2022 حيث تم الإعلان من خلال سمو الأمير محمد بن سلمان، عند بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي يخص الابتعاث الخارجي، مع نشر كافة التفاصيل والشروط الخاصة بكيفية التقديم للاستفادة من هذا البرنامج الرائع، وكذلك التخصصات المطلوبة، ونوضح لكم عبر هذا المقال كافة أنواع التفاصيل الخاصة بكيفية التقديم، وغيرها من عدد من التفاصيل الهامة.

شروط الابتعاث الخارجي للماجستير 2022

هناك عدد من الشروط العامة التي لابد من توافرها للحصول على برنامج الابتعاث الخارجي، وهذه الشروط هي:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السير والسلوك.

لابد أن يون مقبول من أحد المؤسسات التي يتم تحديدها على حسب التخصص الخاص به.

لابد أن يكون الاختصاص الذي يريده من أحد التخصصات المطلوبة خلال سنة التقديم.

كما يجب أن يلتزم بالدراسة طبقًا إلى كل مسار.

تحقيق كل الشروط الخاصة بكل مسار.

اجتياز كافة المعايير التي يتم المفاضلة من خلالها.

موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022

الابتعاث الخارجي عبارة عن برنامج رائع يتم تقديمه في السعودية من خلال خادم الحرمين الشريفين، ومن يحصل على البعثة يحصل على تذاكر طيران مجانية من وإلى السعودية، بالإضافة إلى كافة تكاليف الدراسة، والحصول على ضمان مالي للمصرفات وتحمل تكاليف المرافق.

ولقد تم الإعلان عن بدء استقبال الطلبات للتقديم على الابتعاث الخارجي منذ تاريخ 7 مارس 2022، الموافق 4 شعبان 1443، وسوف يستمر استقبال الطلبات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022.

تخصصات الابتعاث الخارجي للماجستير

تم تحديد التخصصات المطلوبة للابتعاث الخارجي للماجستير وهي كالتالي:

الطب البشري، طب الأسنان، الطب البيطري.

القانون.

الفيزياء.

الكيمياء.

علوم البيئة.

العلوم الطبية والصحية، علوم الكمبيوتر.

الهندسة الميكانيكية والكهربائية.

العلوم المالية والاقتصادية.

الإعلام الرقمي.

النقل البري والجوي.

علم النفس.

السياحة والفنادق.

العمارة.

تقنية النانو، الطاقة المتجددة، جيولوجيا المعادن.

الدعم الفني الخاص بالابتعاث الخارجي

للحصول على الدعم الفني، أو التساؤل حول أي استفسارات قم باتباع الخطوات التالية: