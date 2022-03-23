نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اشتري اسهم ارامكو بنك الراجحي 2022؟ الخطوات مُجربة بالتفصيل في المقال التالي
ننشر إجابة كيف اشتري اسهم ارامكو بنك الراجحي حيث يرغب الكثير من السعوديين في التداول في أسهم شركة أرامكو، وتوفر أمامهم الشركة إمكانية الاكتتاب من خلال الكثير من البنوك، ومن أهمها بنك الراجحي، وهو أكبر بنك يوجد في السعودية، ولقد حصل السهم الخاص بشركة ارامكو على الكثير من الاهتمام خلال الأيام القليلة الماضية، والسبب هو الارتفاع الشديد الذي حدث في السعر الخاص بالسهم.
طريقة فتح محفظة تداول بنك الراجحي
لكي تتمكن من شراء وبيع الأسهم من خلال تداول بنك الراجحي، لابد أن تقوم بفتح محفظة استثمارية لدى البنك، وتتمثل خطوات فتح المحفظة الاستثمارية في التالي:
- قم بالدخول إلى موقع بنك الراجحي.
- من خلال القائمة المنسدلة اضغط على تداول الراجحي.
- اضغط على تسجيل مستخدم جديد.
- اكتب رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، رقم المحفظة التي تريد تسجيلها.
- قم بإجراء التحقق من خلال الجوال الخاص بك.
- اضغط على متابعة، ثم اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.
- كتابة البيانات المطلوبة وهي: اسم المستخدم، كلمة المرور، كتابة بريد إلكتروني فعال.
- اختيار نوع الحساب سواء كان فردي أو لشركة.
- اضغط على اللغة العربية، اضغط على التالي.
- وهكذا يتم فتح المحفظة الاستثمارية الخاصة بك.
كيف اشتري اسهم ارامكو بنك الراجحي
يمكنك شراء أسهم ارامكو عبر اتباع الخطوات التالية:
- توجه إلى الصفحة الخاصة بتداول الراجحي على الإنترنت.
- سجل الدخول إلى الحساب الخاص بك.
- قم بإجراء التحقق من خلال رقم هاتفك المسجل في أبشر.
- اضغط على التداول الإلكتروني.
- اضغط على شراء، ثم أسهم ارامكو.
- اكتب كمية الأسهم أو عددها.
- حدد نوع الأمر بسعر السوق أو بالسعر الذي يرغب به العميل.
- اضغط بالموافقة على الشروط، وفي النهاية اضغط على إرسال.
بيع أسهم ارامكو في اكتتاب الراجحي
- قم بالدخول إلى موقع بنك الراجحي.
- سجل الدخول إلى الموقع.
- اكتب رمز التوثيق الذي يتم إرساله إليك إلى رقم جوالك المسجل لدى أبشر.
- اضغط على التداول الإلكتروني.
- اضغط على الأيقونة الخاصة بالبيع.
- من خلال القائمة المنسدلة اختار السهم.
- حدد عدد الأسهم التي تريد بيعها.
- حدد نوع الأمر سواء بسعر السوق أو بسعر يحدده العميل.
- اضغط على الأيقونة المكتوب عليها إرسال.
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