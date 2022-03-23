نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حاسبة التقاعد للتأمينات العامة في السعودية gosi.gov.sa في المقال التالي

كيفية الاستعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية وأيضًا رابط حاسبة التقاعد للتأمينات حيث توفر التأمينات الاجتماعية للمواطنين الكثير من مختلف أنواع الخدمات الإلكترونية، ومن أهم هذه الخدمات إمكانية الاستعلام عن التأمينات، التعرف من خلال الموقع على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالتأمينات، ونوفر لكم من خلال هذا المقال أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن التأمينات، والكثير من التفاصيل الأخرى التي تتعلق بكيفية حساب قيمة التأمينات. حاسبة التقاعد للتأمينات العامة للاستعلام عن راتب التقاعد الخاص بك يمكنك اتباع الخطوات التالية: في البداية قم بالدخول إلى رابط الحاسبة الإلكترونية.

حدد نوع المستخدم.

اكتب الراتب الخاص بك.

قم باختيار سبب ترك الخدمة.

استخدم القوائم المتاحة لتحديد سنوات الخدمة.

اضغط على أيقونة عرض.

سوف تظهر قيمة المعاش أمامك. الاستعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية يمكنك الاستعلام من خلال الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات كالتالي: في البداية اذهب إلى موقع التأمينات الاجتماعية عبر الإنترنت.

من الخدمات العامة اضغط على تحقق الآن.

ثم اضغط على الاستعلام عن الحالة الوظيفية.

اكتب رقم الهوية عند المكان المخصص للسجل المدني.

أعد كتابة رمز التحقق.

اضغط على الأيقونة المكتوب عليها تحقق.

قم بالاطلاع على تفاصيل الاشتراك في التأمينات. الاستعلام في التأمينات الاجتماعية عن صلاحية الشهادات يمكنك الاستعلام عن الصلاحية الخاصة بالشهادات عبر اتباع هذه الخطوات: قم بالذهاب إلى رابط الاستعلام مباشرة.

حدد الاستعلام عن صلاحية الشهادة كمستفيد أو مشترك.

اكتب رقم الهوية.

ثم اكتب رقم الشهادة.

أعد كتابة رمز التحقق.

اضغط على الاستعلام وسوف تظهر التفاصيل أمامك. طباعة برنت التأمينات عبر الإنترنت يمكنك طبع البرنت الخاص بالتأمينات من خلال الإنترنت وأنت متواجد في المنزل، وبالتالي يمكنك استخدامه في أي شيء تريده، ويتم طبعه من خلال اتباع الخطوات التالية: في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

من خلال أعلى الصفحة، اضغط على جملة تسجيل الدخول.

اضغط على الأفراد، ثم قم بالضغط على استكمال تسجيل الدخول.

من خلال الواجهة اضغط على عرض الشهادات.

اضغط على الخدمة الخاصة بإصدار الشهادة للإصدار.

اضغط على الأيقونة الخاصة بتحميل الشهادة، وهي الأيقونة ذات اللون الأخضر، وهكذا يتم الطباعة والحصول عليها لاستخدامها في أي شيء. عمر شويل - جدة رابط حاسبة التقاعد للتأمينات العامة في السعودية gosi.gov.sa - ثقفني

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