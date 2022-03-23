امتلك سيارة حديثة بسعر لا منافس تمويل الراجحي الجديد 2022 احصل على تمويل السيارات الجديدة والمستعملة من بنك الراجحي

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عمر شويل - جدة تمويل الراجحي الجديد 2022، في ظل الخدمات العديدة التي يقدمها بشكل دائم مصرف الراجحي لعملائه في المملكة العربية السعودية، اطلق بنك الراجحي نظام تمويلي جديد يحمل مجموعة كبيرة من القروض والبرامج التمويلية الجديدة التي تصب في مصلحة العميل، ومن خلال هذا المقال سنتعرف سوياً على تمويل الراجحي الجديد 2022.

تمويل الراجحي الجديد 2022

حيث يعتبر بنك الراجحي واحد من أكبر وأهم البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الراجحي شريحة كبيرة من القروض مع تسهيلات في السداد، مما يساهم هذا التمويل في حل الكثير من العوائق المالية التي يقع فيها العديد من المواطنين على أرضي المملكة.

نظام تمويل الراجحي

كما يمتاز بنك الراجحي بتقديم القروض والتمويلات العديدة التي تتوافق مع الشريعة الإسلاميّة، وسنستعرض معا باقات التمويل الشخصي من بنك الراجحي والتي تأتي على النحو التالي.

تمويل وطني المرن. التمويل بضمان العقار. تمويلك حتى 10 مساءً.

تمويل السيارات الجديد من بنك الراجحي 1443

وفيما يخص تمويل السبارات الجديد من بنك الراجحي، بات من السهل تحقيق حلمك في الحصول على سيارة، فيجب على العميل اختيار أحد الحلول المطروحة سواء حلول التقسيط أو الإيجار التمليكي للسيارات، ومن تلك الحلول هي:-

تمويل شراء السيارات بالتقسيط.

تمويل الإيجار التمليكي للسيارات.

صالات مصرف الراجحي السيارة والتمويل تحت سقف واحد

أمِّن على سيارات.

عروض ومكافآت مصرف الراجحي على السيارات.

مزايا بنك الراجحي على تمويل المركبات

بنك الراجحي يتيح لعلائه امكانية الحصول على تمويل سيارة جديدة ومستعملة من أحد المعارض التي يحددها العميل، كما يوفر للعميل مطلق الحرية في تحديد القسط الشهري وكذلك فترات السداد حسب امكانية العميل، فضلا على اعطاء التقسيط بسعر الكاش وتلك الميزة لن تجدها في البنوك الأخري، بجانب سرعة في قبول طلب التمويل حال استيفاء الشروط المطلوبة.

تقسيط سيارات جديدة ومستعملة من مصرف الراجحي

بات من السهل الآن اقتناء سيارة مميزة بارخص الاسعار وبالتقسيط المريح من بنك ابراجخي الذي يوفر لمواطني المملكة من عملائه، حيث يعطي البنك للعميل كامل الحرية في اختيار سيارة الاحلام على كافة الموديلات الحديثة، كما يوفر للعميل حق اختيار قيمة القسط الشهري الموجب دفعها للبنك وكذلك فترة السداد.