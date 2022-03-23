كيف اسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 عبر منصة الدعم والحماية sbis hrsd

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عمر شويل - جدة كيف اسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن شروط التقديم على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، حيث بدأ التسجيل في الضمان المطور يوم السبت 15 ربيع الثاني 1443 الموافق لـ 20 نوفمبر 2021 على أن تنتهي فترة التسجيلات يوم 23 مايو 2022، وتطبيقا لبرنامج رؤية المملكة 2030 أعلن أن مجلس الوزراء السعودي في أواخر شهر نوفمبر الفائت عن تحديثات جديدة على نظام الضمان الاجتماعي المطور يهدف من خلال هذه التحديثات لإيصال الدعم لكافة للأسر الفقيرة والأشد احتياجا بشكل مباشر مع تمكين مواطني المملكة من ولوج عالم الشغل ومرافقتهم وتدريبهم للانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج وذلك بالتنسيق صندوق تنمية الموارد البشرية، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

كيف اسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

بعد أن تم تفعيل رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 في الأيام القليلة الماضي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث رهيبة عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في الضمان المطور وهذا الذي سنتعرف عليه بالتفصيل في الخطوات التالية:

أولا: الولوج بشكل مباشر إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية

ثانيا: تسجيل حساب جديد بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون حساب على المنصة الإلكترونية

ثالثا: كتابة كافة البيانات المطلوبة منك مع إلزامية التأكد من صحة المعلومات المقدمة

رابعا: كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وتأكيدها

خامسا: ثم كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة بالصفحة الرئيسية للموقع

سادسا: بعدها يتم النقر على الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بموقع الضمان المطور

سابعا: أخيرا الضغط على أيقونة تسجيل

ثامنا: يمكن الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح كيف اسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بشكل مفصل ودقيق

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية في السعودية شروط الضمان المطور على النحو التالي:

أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء:

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون

أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي

الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل.

يجب ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

استيفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء

استيفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

لا يكون الفرد أو رب العائلة مقيما في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها المملكة.

لا يحوز أصولا مالية ذات قيمة عالية.

إذا كان المعيل لأكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق راتبا مستقلا.

إذا كان أحد أفراد العائلة يقيم في الخارج لغرض الدراسة فإن ذلك لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش الضمان المطور

نظام الضمان الاجتماعي المطور يلتزم بصرف الضمان للفئات المُستحقة.

تعرف أكثر على شروط استحقاق المعاشhttps://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/KhG0AHRrdg — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) نظام الضمان الاجتماعي المطور يلتزم بصرف الضمان للفئات المُستحقة.

تعرف أكثر على شروط استحقاق المعاشhttps://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/KhG0AHRrdg — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور

لغرض تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وتقديم الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب لكافة الفئات المستحقة للدعم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مع إضافة خدمة التمكين والتوظيف مع ضمان وصول الدعم من أموال الزكاة بشكل مباشر لمستحقيه تحسين القوى العاملة مع تحسين مهارات المستحقين من أجل الارتقاء بحياتهم الاجتماعية والاقتصادية نحو الأحسن والأفضل. دعم الفئات الفقيرة والأشد احتياجا من العائلات السعودية الأشد حاجة حسب برنامج رؤية المملكة 2030. تحديث نظام الضمان المطور وفق الاحتياج الفعلي للمواطنين مع المرافقة الدائمة للمستفيدين.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاسبة الضمان الاجتماعي المطور التي تحدد طريقة احتساب المعاش الشهري لضمان الاجتماعي الجديد والقيمة المستحقة لكل مواطن سعودي وجاءت طريقة الاحتساب موضة في الصورة التالية:

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني

تسعى حكومة المملكة العربية السعودية على توفير كافة الظروف المواتية من أجل العيش الكريم لجميع المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة الفقراء والمحتاجين وتوفير كافة الدعم لهم مع حل جميع المشاكل والانشغالات التي تصادفهم لذلك أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية رقم الضمان الاجتماعي للتواصل وتقديم الشكاوى، حيث يمكن لاتصال بالرقم المجاني التابع للضمان الاجتماعي الموحد (8001222777) أو عبر رقم الهاتف (0112915588).

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق لموضوع مهم جدا بالنسبة لكافة مواطني المملكة العربية السعودية ألا وهو كيف اسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443.