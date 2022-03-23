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عمر شويل - جدة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر رمضان 1443؛ يطالب المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد قبل حلول شهر رمضان وذلك مثلما حدث العام الماضي حتى يتمكنوا من شراء احتياجات شهر رمضان قبل قدومه لذلك ينتظر المستفيدين الاستجابة لهم وتقديم موعده حيث أنه من المقرر أن يتم صرف يوم 3 أبريل الموافق ثاني يوم في شهر رمضان.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر رمضان

من المعروف أنه سوف يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور ثاني أيام شهر رمضان الموافق 3 أبريل لذلك يناشد المواطنين المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي بصرف الرواتب قبل بداية شهر رمضان المبارك حتى يستطيعوا قضاء احتياجاتهم قبل مجيء هذا الشهر الفضيل، ويتوقع المواطنين أن يتم تقديمه بالفعل أو يتم صرف دفعة قبل ميعاده المقرر حتى يستطيعوا شراء احتياجاتهم.

طريقة التسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية بتطوير نظام الضمان الاجتماعي والبدء في استقبال الطلبات من يوم 15 ربيع الثاني 1443 وسوف تستمر في استقبال الطلبات حتى 23/5/2022 وذلك حتى يتم إيصال الدعم إلى مستحقيه فعند حلول تاريخ الانتهاء سيتم البدء في دراسة الطلبات وف شروط البرنامج ولكن الطلبات الجديدة سوف يستمر البرنامج في تلقيها فلم يتم تحديد موعد لنهايتها ومن خلال التالي نوضح لكم خطوات التسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. الضغط على تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية. تدوين البيانات المطلوبة رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. كتابة كلمة المرور ثم تأكيدها مرة أخرى. قراءة الشروط والأحكام ثم النقر بالموافقة عليها. ستصلك رسالة على رقم الجوال تحتوي على رمز التوثيق. قم بإدخال رمز التوثيق في موضعه. ستصلك رسالة توضح لك بأنه قد تم التسجيل بنجاح. قم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور. النقر على تسجيل دخول. النقر على الملف الموحد ثم استكمال كافة البيانات الشخصية وبيانات السكن والدخل الشهري وغيرها من البيانات المطلوبة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

يجب على المتقدمين للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الانتباه أولاً لشروط البرنامج التي يتم قبول الطلب بناءً عليها حيث لابد على المتقدمين من تحقيقها أولاً وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ولكن يستثنى من الشرط السابق المطلقة والأرملة التي تمتلك أبناء سعوديين، والمطلقة والأرملة المتزوجة من غير سعودي وكذلك الأيتام والمعاقين والأرامل الذين لديهم أبناء معاقين ولكن يشترط أن يكون كل هؤلاء مقيمين إقامة دائمة في المملكة ولديهم بطاقة تنقل.

يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان وهو 1100 ريال للعائل و 550 ريال لكل فرد من الأسرة.

يجب على المتقدم بالالتزام بتطبيق متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم والتأهيل والتوظيف.

ألا يكون المتقدم يقيم بأي مركز من مراكز الإيواء أو موجود بالسجن.

ألا يكون لديه أصول ذات قيمة عالية.

إذا كان العائل لديه أكثر من أسرة فيتم احتساب كل أسرة على حدة وتحصل على معاش مستقل.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال موعد صرف راتب الضمان المطور شهر رمضان، كما وضحنا خطوات التسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور.