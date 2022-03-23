نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم حرس الحدود 1443 للنساء على رتبة جندي عبر أبشر jobs.sa تعرف على الشروط والموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم حرس الحدود 1443 للنساء على رتبة جندي يشغل محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول للعنصر النسائي على رتبة جندي، من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل الحاصلة على مؤهل أعلى.

يتم التسجيل في وظائف حرس الحدود للنساء على رتبة جندي إلكترونياً، من خلال رابط أبشر للتوظيف، وعن طريق ملئ استمارة التسجيل الإلكترونية واختيار رقم الوظيفة، ويجب التسجيل في موعد التقديم المحدد من قبل اللجنة المسؤولة عن ذلك، كما يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة ورفع جميع الأوراق الثبوتية اللازمة للتسجيل.

تقديم حرس الحدود 1443 للنساء

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي للعنصر النسائي، وقد وضعت الشروط الواجب توافرها فيمن تسعى للتسجيل، لذلك يجب قراءة الشروط المطلوبة جيداً قبل تعبئة الاستمارة الإلكترونية وتقديم طلب التسجيل.

طريقة التسجيل في تجنيد حرس الحدود للنساء 1443

يجب في البداية الدخول على رابط أبشر للتوظيف.

النقر على أيقونة الوظائف المتاحة.

النقر على رقم الوظيفة وإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد التأكد من صحة البيانات ومراجعتها يتم النقر على تقديم الطلب.

شروط وظائف المديرية العامة لحرس الحدود

يشترط أن تكون سعودية الجنسية باستثناء من نشأت مع والدها في الخارج أثناء خدمته للمملكة.

حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في قضايا تمس الشرف والأمانة.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها واعتمادها من وزارة التعليم.

اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار المطلوب.

عدم زواجها من غير سعودي.

لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

ألا تكون قد سبق لها التعيين في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري أو تم فصلها من قبل.

التسجيل في الموعد المحدد وتعبئة جميع البيانات المطلوبة ورفع كافة الأوراق الثبوتية اللازمة.

تعبأ الحقول بكل دقة ولا ينظر للطلبات غير مستوفية الشروط.

موعد تقديم حرس الحدود للنساء 1443 تجنيد

من المقرر أن يتم استقبال طلبات الراغبين في التسجيل بدايةً من يوم الأحد في العاشرة صباحاً. بتاريخ 24\08\1443 الموافق 27\03\2022. ويستمر تقديم الطلبات حتى يوم الخميس في العاشرة صباحاً بتاريخ 28\08\1443 الموافق 31\03\2022.