نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز معرض القهوة والشوكولاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت مرحلة البحث داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن رابط حجز معرض القهوة والشوكولاته رغبةً في حضور فعاليات هذا المعرض، حيث تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في جميع الأشخاص الراغبين في الذهاب للمعرض إلى جانب الموعد المُقرر لبدء المعرض في مارس الجاري، لذا سنتطرق للمزيد من التفاصيل حول هذا المعرض.

شروط دخول المعروض الدولي للشيكولاتة والقهوة

هناك الكثير من الأشخاص حول المملكة العربية السعودية يبحثون عن الشروط الخاصة بدخول معرض الشيكولاتة بجدة والتي جاءت تلك الشروط على النحو التالي من قبل الجهة المسؤولة عن ذلك الأمر:

ضرورة أن يكون الأشخاص ممن محصنين بجرعتي لقاح كورونا.

يبنغي ظهور مُحصن عبر توكلنا وإبراز التطبيق عند دخول المعرض.

يُسمح لكافة فئات الأشخاص صغار وكبار بالدخول للمعرض.

لابد من الالتزام بالتباعد للحفاظ على صحة وسلامة الأشخاص.

ينبغي تطبيق كافة الإجراءات الخاصة سلامة الأفراد.

لابد من وضع السيارة في صف السيارات فتم تخصيص مواقف خاصة بها لمنع الازدحام.

يتم الدخول لأصحاب المهم مجانًا بمختلف أعمارهم وأيضًا أجناسهم.

رابط حجز معرض القهوة والشوكولاته

تستطيع التوجه لحضور فعاليات معرض الشوكولاتة والذي سيبدأ يوم 16 مارس، ولكي تتمكن من الذهاب إليه لابد من شراء التذاكر وبشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المقر، ولكي تتمكن من الحصول على تذاكر للدخول لابد من الاتجاه مباشرة إلى رابط حجز معرض القهوة والشوكولاتة للاستمتاع بفعاليات تلك المعرض.

التسجيل في معرض القهوة والشكولاتة 2022

لكي تتمكن من التسجيل لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

انتقل مباشرة إلى رابط الموقع الرسمي بموقع القهوة والشوكولاتة.

الضغط على خانة الحساب ثم اختر تسجيل.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط أخيرًا على خانة التسجيل.

موعد معرض القهوة والشوكولاتة 2022

سيبدأ هذا المعرض في 16 مارس والموافق بالتاريخ الهجري 13 شعبان حيث تم الإعلان عن ذلك رسميًا من قبل الجهات المنظمة للمعرض، وسوف تستمر فعاليات هذا المعرض حتى يوم 19 مارس والفكرة التي جعلت هذا المعرض يُقام هي جمع مُحبي القهوة والشوكولاتة في فعاليات هذا المعرض مع اتباع كافة إجراءات السلامة للأشخاص.