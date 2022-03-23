نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” اربح 500.000 دولار” طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم العربي 2022 مع مصطفى الأغا على قناة mbc في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم عددٍ كبير من الأشخاص في الدول العربية المختلفة بالتعرف على تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 النسخة الجديدة، وذلك بالتزامن مع انتهاء النسخة الأخيرة من المسابقة والاعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى، وقد تم الإعلان عن بداية استقبال طلبات المشتركين ليكون لهم حظوظ في الحصول على الجائزة الكبرى 500.000 دولار من خلال برنامج الحلم الأشهر في العالم

المشاركة في مسابقة الحلم الجديدة 2022

وقد أعلنت مسابقة الحلم رسميا عن بداية استقبال طلبات الاشتراك في النسخة الجديدة 2022، حيث تم بداية فتح باب التقديم والاشتراك بداية من يوم الأول من شهر يناير 2022، والتي تستمر حتى يوم 31 من شهر ديسمبر، حيث تتيح مسابقة الحلم إمكانية الاشتراك للحصول على الجائزة الكبرى التي تصل الى 500.000 دولار من قبل المتابعين في كافة الدول العربية المختلفة، وذلك من خلال الطريق المفعلة رسميا من قبل إدارة مسابقة الحلم بناء على ما اعلنه الإعلامي مصطفى الأغا مقدم برنامج الحلم على قناة mbc.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وقد أوضحت إدارة مسابقة الحلم 2022 الجديدة أنه يمكن الاشتراك في المسابقة للحصول على الجائزة الكبرى من خلال اكثر من طريقة، حيث يمكن الاشتراك الكترونيا، او من خلال الهاتف عن طريق ما يلي.

التواصل من خلال ارسال رسالة نصية على الرقم المرادف لبلد المتقدم والتي يجب ان تحتوي كلمة حلم أو dream.

سوف يصل سؤال الى المتقدم للاشتراك يجب ان يتم الإجابة عنه بشكل صحيح.

بذلك يكون قد تم الاشتراك بالفعل في مسابقة الحلم.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وقد أعلنت مسابقة الحلم رسميا عن كافة الأرقام التي يتم الاشتراك من خلالها من جميع الدول العربية المختلفة، وهي على النحو التالي.

الاشتراك من داخل المملكة العربية السعودية من خلال الرقم 858888 عبر شركة الاتصالات السعودية.

الاشتراك من خلال شركة Mobily الاتصال بالرقم 650444.

من فيرجن موبايل ، اتصل على 300300.

في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يمكن الاتصال على الرقم 5544.

من الكويت اتصل على 4141.

من الكويت اتصل على 4141. من البحرين اتصل على 94000.

من فلسطين اتصل على 1625.

من مصر اتصل على 95458.

من الأردن ، اتصل على 98858.

العربي، وسوف نطرح الآن كافة التفاصيل الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم 2022 الجديدة.