نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تداول شركة المصانع الكبرى للتعدين القادم 1443-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من المستثمرين بشركة أماك لذا نتعرف على موعد تداول شركة المصانع الكبرى للتعدين التي تعدّ واحدة من الشركات الرائدة في مجال التعدين والتي من المتوقع أن تقوم بطرح اسهم جديدة للاكتتاب قريبًا وقبل الشروع في معرفة الموعد نؤكد على أن الشركة تعتبر من رواد مجال التعدين في السعودية ويعود تأسيسها إلى عام 2007 وتحقق سنويًا ملحيًا عوائد استثمارية ضخمة، تابع التفاصيل.

موعد تداول شركة المصانع الكبرى للتعدين

حتى وقتنا هذا لم يتم التصريح رسميًا عن موعد تداول شركة المصانع الكبرى لتعدين وذلك بعد مراجعة بنك الراجحي حيث يعتبر المسؤول الأول عن الاكتتاب طبقًا لعدة مصادر رسمية ويُمكنك متابعة الموعد بالتفصيل عبر الصفحة الرسمية لسوق التداول السعودي وسنوافيكم بكافة الاخبار أول بأول، وفي حال أن كُنت مُهتم بـ الاستثمار عليك أن تدرك مجال عمل اماك حيث تعمل فيما يلي:

السبائك سواء الذهب أو الفضة.

انتاج الزنك والنحاس وتصنيع الجرانيت.

استخراج الرصاص والجرانيت ومركزات النيكل.

سعر سهم شركة المصانع الكبرى للتعدين

طبقًا لاخر اكتتاب تم في شركة المصانع الكبرى للتعدين تم تقدير سهم الشركة بنحو 63 ريال سعودي وشارك فيه من قبل ما يقارب 5.94 مليون سهم مقدرةً بـ 30% من الأسهم المطروحة وشارك فيه 1.374.440 شخصًا بمبلغ يصل إلى 4 مليار ريال سعودي مما يوضح مدى أهمية هذا الاكتتاب ومدى نجاحه.

متى اكتتاب شركة المصانع الكبرى للتعدين

انتهى بالفعل اكتتاب الشركة ولم يتم الإعلان عن موعد الاكتتاب القادم حيث بدأ في يوم 9 مارس 2022 وانتهى بعد يومين في تاريخ 11 مارس 2022 وقد كانت حددت الشركة أن الحد الأدنى للاسهم للفرد الواحد هو 10 أسهم.

موعد رد فائض اكتتاب شركة المصانع الكبرى للتعدين

في تاريخ 17 مارس بدأ رسميًا رد فائض اكتتاب شركة اماك للتعدين ولكن لم يتم الإعلان رسميًا عن تاريخ رد الفائض وذلك طبقًا لـ مصرف الراجحي المستشار المالي للشركة الذي ساهم ي تحديد شروط شركة المصانع وجاء في ابرزها أن يكون لدى المستثمر حساب بنكي في بنك الراجحي أو الأهلي السعودي وان يزيد سن المستثمر في الاكتتاب عن 19 عامًا على أن يتم التقديم عن طريق الفرع.